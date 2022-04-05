"На жаль, цього не буде", — Зеленський про вступ України в НАТО (відео)

За словами глави держави, через нерішучість деяких членів Північноатлантичного Альянсу Україна змушена шукати гарантії безпеки.

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Президент Володимир Зеленський не вірить, що Україні запропонують стати повноправним членом НАТО. Про це глава держави розповів в інтерв'ю українським журналістам.

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За словами президента, Україна на сьогоднішній день готова вступити до Північноатлантичного Альянсу, незважаючи на військову агресію Росії та вимогу Кремля про нерозширення блоку.

"Вступ до НАТО? Ми готові завтра вступити. Навіть якщо це (не вступ України до НАТО — ред.) умова Росії. Ми не приховуємо. Я про це говорив і генсеку НАТО, і лідерам, від яких залежить вступ України до НАТО. Ми вже віддали багато людей, щоб боятися говорити те, що ми думаємо", — наголосив глава держави в інтерв'ю.

Проте, як вважає Володимир Зеленський, членство Києва в НАТО не буде через нерішучість деяких країн-членів блоку, тому Україна змушена шукати гарантії безпеки.

"Якщо завтра нам запропонують вступити в НАТО — не грати знову з нашим життям, а серйозно — вступатимемо. Але цього не буде, на жаль, і не сталося, на жаль. Тому ми будуватимемо ті гарантії безпеки для нас, які можуть захистити нас. Ми і так можемо себе захистити, ми це вже розуміємо. Але захистити всіх людей — завдання складніше", — продовжив президент у спілкуванні з журналістами.

Як наголосив Зеленський, зараз Київ веде переговори з низкою країн щодо надання гарантій безпеки у разі, якщо Україна не стане повноправним членом НАТО. Проте, підсумкових домовленостей і списку держав, які надали свої "обіцянки", поки що немає.

[ + – ] Зеленський сумнівається у членстві України в НАТО

Зазначимо, що під час інтерв'ю Володимир Зеленський попередив, що двостороння зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним може не відбутися.

Також повідомлялося, що Володимир Зеленський своїм указом сформував офіційну делегацію України для переговорів з РФ щодо врегулювання повномасштабної війни.