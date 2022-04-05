Зустріч із Путіним може і не відбутися, — Володимир Зеленський

За словами українського президента, після трагічних подій у Бучі переговори з Москвою вести складно, проте їх треба продовжувати.

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Зустріч президентів України та Росії може і не відбутися. Володимир Зеленський розповів, що зараз складно вести мирні переговори з Москвою після трагічних подій у Бучі, проте їх потрібно продовжувати. Він додав, що іншого виходу немає. Про це український президент заявив в інтерв'ю журналістам під час єдиного телевізійного марафону.

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Гарантії безпеки для України

Станом на сьогодні Україна не має переліку гарантів безпеки, які готові "стовідсотково включитися за неї" у разі відмови від вступу до НАТО. За словами Зеленського, Києву потрібні серйозні гравці, які готові надати зброю протягом доби після акту агресії, а також, щоб були розроблені санкції заздалегідь. Однак зараз невідомо, які гарантії зможуть надати союзники. Зеленський додав, що це обговорюватиметься на зустрічі з радниками з безпеки, яка має відбутися найближчим часом.

Володимир Зеленський заявив, що не вірить Росії. За його словами, навіть після підписання мирної угоди російська армія може знову ступити на українську землю. Тож треба до цього бути готовим. Він розповів, що українські переговорники передавали російській стороні, що Україна не вірить російським гарантіям і продовжить будувати таку армію, з якою Україна зможе захистити себе сама. Тому йтися про "демілітаризацію" і "денацифікацію" у майбутньому договорі бути не може.

Що означатиме перемога України для Зеленського

не втратити суверенітет;

не втратити сотні тисяч людей;

Крим залишається українською територією. Проте, можливо, відтермінування питання повернення до складу України;

Донбас — Україна. Територія ОРДЛО також є важливою для нашої держави;

повернення російської армії на позиції станом на 23 лютого.

Нагадаємо, 4 квітня Володимир Зеленський затвердив склад української делегації на переговорах із Росією. Український президент також розпорядився затвердити таємні Директиви української делегації, за підсумками яких буде узгоджено документ із гарантіями безпеки для Києва.

Раніше, 1 квітня Великобританія закликала Україну не поступатися Путіну після часткового відведення військ Росії. Британські політики вважають, що Німеччина та Франція можуть спонукати Володимира Зеленського укласти поспішну мирну угоду з Росією, яка буде вигідна Путіну.