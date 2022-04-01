Швидкий мир: Британія закликає Зеленського не поступатися Путіну після відведення військ РФ

Британські політики вважають, що лідери США, Німеччини та Франції можуть спонукати Володимира Зеленського укласти поспішну мирну угоду, яка буде вигідна президентові Росії.

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Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликав президента України проявити стійкість перед російською агресією і не йти на поспішні мирні домовленості, які можуть бути вигідні президенту Володимиру Путіну. Британська сторона висловила побоювання, що на тлі відведення на деяких напрямках російських військ український лідер може піти на поступки Путіну під час переговорів щодо мирних угод. Про це пише британська газета Daily Mail.

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Деякі урядовці Великобританії стурбовані тим, що президент США Джо Байден, президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц можуть спонукати Зеленського піти на значні поступки Володимиру Путіну для якнайшвидшого досягнення мирної угоди. За їхніми словами, лідери вищезгаданих країн "занадто зацікавлені" у якнайшвидшій мирній угоді між Росією та Україною, унаслідок якої Путін може отримати послаблення санкцій та уникнути відповідальності, як воєнний злочинець, в обмін на припинення воєнних дій в Україні.

Британські політики вважають, що Україна має перебувати у максимально сильній позиції у воєнному стосунку, перш ніж сісти за стіл переговорів щодо укладання миру на найвищому рівні. На їхню думку, мирні угоди з Москвою українська сторона має укладати виключно з позиції сили.

Тим часом президент Зеленський, висловлюючи подяку воїнам ЗСУ, закликав українських захисників не "охолоджуватися" і не знижувати оборонну активність, оскільки російські війська все ще мають великий потенціал для продовження війни та здійснюють перегрупування своїх сил для ударів на інших напрямках.

Раніше британський відставний генерал Нік Паркер заявив, що Альянс зазнав поразки в Україні, оскільки йому не вдалося запобігти повномасштабному збройному вторгненню Росії. За його словами, сили НАТО наразі змушені займати оборонну позицію на східних рубежах.

Уряд Великобританії рекомендує розірвати контракти з російськими компаніями, оскільки вважає, що урядові гроші не повинні "фінансувати військову машину Путіна".