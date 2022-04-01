Быстрый мир: Британия призывает Зеленского не уступать Путину после отвода войск РФ

Британские политики полагают, что лидеры США, Германии и Франции могут побудить Владимира Зеленского заключить поспешное мирное соглашение, которое будет выгодно президенту России.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал президента Украины проявить стойкость перед лицом российской агрессии и не идти на поспешные мирные договоренности, которые могут быть выгодны президенту Владимиру Путину. Британская сторона выразила опасения, что на фоне отвода на некоторых направлениях российских войск, украинский лидер может пойти на уступки Путину во время переговоров по мирным соглашениям. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

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Некоторые правительственные чиновники Великобритании обеспокоены тем, что президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц могут побудить Зеленского пойти на значительные уступки Владимиру Путину для скорейшего достижения мирного соглашения. По их словам, лидеры вышеупомянутых стран "слишком заинтересованы" в скорейшем мирном соглашении между Россией и Украиной, в результате которого Путин может получить ослабление санкций и избежать ответственности, как военный преступник, в обмен на прекращение военных действий в Украине.

Британские политики считают, что Украина должна находится в максимально сильной позиции в военном отношении, прежде чем сесть за стол переговоров по заключению мира на высшем уровне. По их мнению, мирные соглашения с Москвой украинская сторона должна заключать иключительно с позиции силы.

Тем временем президент Зеленский, выражая благодарность воинам ВСУ, призвал украинских защитников не "охлаждаться" и не снижать оборонной активности, поскольку российские войска все еще имеют большой потенциал для продолжения войны и осуществляют перегруппировку своих сил для ударов на других направлениях.

Ранее британский отставной генерал Ник Паркер заявил, что Альянс потерпел поражение в Украине, поскольку ему не удалось предотвратить полномасштабное вооруженное вторжение России. По его словам, силы НАТО теперь вынуждены занимать оборонительную позицию на восточных рубежах.

Правительство Великобритании рекомендует разорвать контракты с российскими компаниями, поскольку считает, что правительственные деньги не должны "финансировать военную машину Путина".