Зеленський затвердив склад української делегації на переговорах з РФ: поіменний список
Глава держави також розпорядився затвердити таємні Директиви української делегації для участі у переговорах з РФ, за підсумками яких буде погоджено документ із гарантіями безпеки для Києва.
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Президент України Володимир Зеленський своїм указом сформував українську делегацію для переговорів із Росією щодо врегулювання повномасштабної війни. Про це йдеться на сайті глави держави.
Українську делегацію для проведення переговорів із Росією було сформовано указом №211.
Згідно з документом, який був опублікований на сайті глави держави, Україну на офіційному рівні представлятимуть:
- Давид Арахамія — голова делегації та керівник фракції "Слуга народу";
- Андрій Костін — нардеп від "Слуги народу";
- Дмитро Лубінець — парламентарій від депутатської групи "За Майбутнє";
- Денис Малюська — міністр юстиції України;
- Михайло Подоляк — радник голови Офісу президента;
- Олексій Резніков — міністр оборони України;
- Микола Точицький — заступник міністра закордонних справ України;
- Рустем Умєров — народний депутат від фракції "Голос";
- Олександр Малиновський — юрист-міжнародник;
- Олександр Чалий — дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України.
Давид Арахамія, як йдеться в указі №211, має право вносити зміни до складу делегації після погодження з главою МЗС України, а також залучати для забезпечення роботи переговорників працівників держорганів, підприємств, установ, організацій за погодженням з керівниками наукових радників та експертів.
"Затвердити Директиви делегації України для участі у переговорах із Російською Федерацією щодо підготовки та погодження проєкту договору про гарантії безпеки України (додаються таємно). Кабміну забезпечити фінансування витрат, пов'язаних з участю делегації у переговорах з РФ щодо підготовки та погодження проєкту договору про гарантії безпеки України", — сказано в указі, підписаному Володимиром Зеленським.
Раніше Фокус у своїй статті підбивав підсумки переговорів України та Росії, які проходили у Стамбулі.
Також повідомлялося, що Великобританія закликала Володимира Зеленського не укладати поспішну "мирну" угоду з РФ.