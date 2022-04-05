Зеленський затвердив склад української делегації на переговорах з РФ: поіменний список

Глава держави також розпорядився затвердити таємні Директиви української делегації для участі у переговорах з РФ, за підсумками яких буде погоджено документ із гарантіями безпеки для Києва.

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Президент України Володимир Зеленський своїм указом сформував українську делегацію для переговорів із Росією щодо врегулювання повномасштабної війни. Про це йдеться на сайті глави держави.

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Українську делегацію для проведення переговорів із Росією було сформовано указом №211.

Згідно з документом, який був опублікований на сайті глави держави, Україну на офіційному рівні представлятимуть:

Давид Арахамія — голова делегації та керівник фракції "Слуга народу";

Андрій Костін — нардеп від "Слуги народу";

Дмитро Лубінець — парламентарій від депутатської групи "За Майбутнє";

Денис Малюська — міністр юстиції України;

Михайло Подоляк — радник голови Офісу президента;

Олексій Резніков — міністр оборони України;

Микола Точицький — заступник міністра закордонних справ України;

Рустем Умєров — народний депутат від фракції "Голос";

Олександр Малиновський — юрист-міжнародник;

Олександр Чалий — дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України.

Давид Арахамія, як йдеться в указі №211, має право вносити зміни до складу делегації після погодження з главою МЗС України, а також залучати для забезпечення роботи переговорників працівників держорганів, підприємств, установ, організацій за погодженням з керівниками наукових радників та експертів.

"Затвердити Директиви делегації України для участі у переговорах із Російською Федерацією щодо підготовки та погодження проєкту договору про гарантії безпеки України (додаються таємно). Кабміну забезпечити фінансування витрат, пов'язаних з участю делегації у переговорах з РФ щодо підготовки та погодження проєкту договору про гарантії безпеки України", — сказано в указі, підписаному Володимиром Зеленським.

Раніше Фокус у своїй статті підбивав підсумки переговорів України та Росії, які проходили у Стамбулі.

Також повідомлялося, що Великобританія закликала Володимира Зеленського не укладати поспішну "мирну" угоду з РФ.