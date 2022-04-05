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Зеленский утвердил состав украинской делегации на переговорах с РФ: поименный список

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Фото: Facebook | Зеленский утвердил состав украинской делегации на переговорах с РФ

Глава государства также распорядился утвердить тайные Директивы украинской делегации для участия в переговорах с РФ, по итогам которых будет согласован документ с гарантиями безопасности для Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом сформировал украинскую делегацию для переговоров с Россией по урегулированию полномасштабной войны. Об этом говорится на сайте главы государства.

Украинская делегация для проведения переговоров с Россией была сформирована указом №211.

Согласно документу, который был опубликован на сайте главы государства, Украину на официальном уровне будут представлять:

  • Давид Арахамия — глава делегации и руководитель фракции "Слуга народа";
  • Андрей Костин — нардеп от "Слуги народа";
  • Дмитрий Лубинец — парламентарий от депутатской группы "За Майбутнє";
  • Денис Малюська — министр юстиции Украины;
  • Михаил Подоляк — советник главы Офиса президента;
  • Алексей Резников — министр обороны Украины;
  • Николай Точицкий — заместитель министра иностранных дел Украины;
  • Рустем Умеров — народный депутат от фракции "Голос";
  • Александр Малиновский — юрист-международник;
  • Александр Чалый — дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины.

Давид Арахамия, как говорится в указе №211, имеет право вносить изменения в состав делегации после согласования с главой МИД Украины, а также привлекать для обеспечения работы переговорщиков работников госорганов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с руководителями, научных советников и экспертов.

"Утвердить Директивы делегации Украины для участия в переговорах с Российской Федерацией по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины (прилагаются тайно). Кабмину обеспечить финансирование расходов, связанных с участием делегации в переговорах с РФ по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины", — сказано в указе, который был подписан Владимиром Зеленским.

Ранее Фокус в своей статье подводил итоги переговоров Украины и России, которые проходили в Стамбуле.

Также сообщалось, что Великобритания призвала Владимира Зеленского не заключать поспешное "мирное" соглашение с РФ.