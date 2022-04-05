Встреча с Путиным может и не состояться, — Владимир Зеленский

По словам украинского президента, после трагических событий в Буче переговоры с Москвой вести сложно, однако их нужно продолжать.

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Встреча президентов Украины и России может и не состояться. Владимир Зеленский рассказал, что сейчас сложно вести мирные переговоры с Москвой после трагических событий в Буче, однако их необходимо продолжать. Он добавил, что другого выхода нет. Об этом украинский президент заявил в интервью украинским журналистам во время единого телевизионного марафона.

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Гарантии безопасности для Украины

По состоянию на сегодняшний день Украина не имеет перечня гарантов безопасности, которые готовы "стопроцентно включится за нее" в случае отказа от вступления в НАТО. По словам Зеленского, Киеву нужны серьезные игроки, которые готовы предоставить оружие в течение суток после акта агрессии, а также чтобы были разработаны санкции заранее. Однако сейчас неизвестно, какие именно гарантии смогут предоставить союзники. Зеленский добавил, что это будет обсуждаться на встрече с советниками по безопасности, которая должна состоятся в ближайшее время.

Владимир Зеленский заявил, что не верит России. По его словам, даже после подписания мирного соглашения, российская армия может снова ступить на украинскую землю. Поэтому нужно к этому быть готовым. Он рассказал, что украинские переговорщики передавали российской стороне, что Украина не верит российским гарантиям и продолжит строить такую армию, с которой Украина сможет защитить себя сама. Поэтому речи о "демилитаризации" и "денацификации" в будущем договоре быть не может.

Что будет означать победу Украины для Зеленского

Не потерять суверенитет.

Не потерять сотни тысяч людей.

Крым остается украинской территорией. Однако может быть отсрочка вопроса возвращения в состав Украины.

Донбасс — Украина. Территория ОРДЛО также важна для нашего государства.

Возвращения российской армии на позиции по состоянию на 23 февраля.

Напомним, 4 апреля Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации на переговорах с Россией. Украинский президент также распорядился утвердить тайные Директивы украинской делегации, по итогам которых будет согласован документ с гарантиями безопасности для Киева.

Ранее, 1 апреля Великобритания призвала Украину не уступать Путину после частичного отвода войск России. Британские политики считают, что Германия и Франция могут побудить Владимира Зеленского заключить поспешное мирное соглашение с Россией, которое будет выгодно Путину.