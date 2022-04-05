"К сожалению, этого не будет", — Зеленский о вступлении Украины в НАТО (видео)

По словам главы государства, из-за нерешительности некоторых членов Североатлантического Альянса Украина вынуждена искать гарантии безопасности.

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Президент Владимир Зеленский не верит, что Украине предложат стать полноправным членом НАТО. Об этом глава государства рассказал в интервью украинским журналистам.

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По словам президента, Украина на сегодняшний день готова вступить в Североатлантический Альянс, несмотря на военную агрессию России и требование Кремля о нерасширении блока.

"Вступление в НАТО? Мы готовы завтра вступить. Даже если это (невступление Украины в НАТО — ред.) условие России. Мы не скрываем. Я об этом говорил и генсеку НАТО, и лидерам, от которых зависит вступление Украины в НАТО. Мы уже отдали много людей, чтобы бояться говорить то, что мы думаем", — подчеркнул глава государства в интервью.

Однако, как считает Владимир Зеленский, членства Киева в НАТО не будет из-за нерешительности некоторых стран-членов блока, поэтому Украина вынуждена искать гарантии безопасности.

"Если завтра нам предложат вступить в НАТО — не играть снова с нашей жизнью, а серьезно — будем вступать. Но этого не будет, к сожалению, и не произошло, к сожалению. Поэтому мы будем строить те гарантии безопасности для нас, которые могут защитить нас. Мы и так можем себя защитить, мы это уже понимаем. Но защитить всех людей — задача посложнее", — продолжил президент в общении с журналистами.

Как подчеркнул Зеленский, сейчас Киев ведет переговоры с рядом стран о предоставлении гарантий безопасности в случае, если Украина не станет полноправным членом НАТО. Однако, итоговых договоренностей и списка государств, которые предоставили свои "обещания", пока нет.

[ + – ] Зеленский сомневается в членстве Украины в НАТО

Отметим, что во время интервью Владимир Зеленский предупредил, что двухсторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным может не состояться.

Также сообщалось, что Владимир Зеленский своим указом сформировал официальную делегацию Украины для переговоров с РФ по урегулированию полномасштабной войны.