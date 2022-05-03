Украина не отказалась от вступления в НАТО, — вице-премьер Стефанишина

Министр по вопросам евроатлантической интеграции указала, что украинское государство все еще намерено стать членом Альянса, хоть и разочаровано его реакцией на российскую агрессию.

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Украина не отказалась от намерения стать членом НАТО, несмотря на разочарование реакцией Альянса на полномасштабное вторжение РФ. Об этом в интервью испанскому изданию El Pais заявила вице-премьер — министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

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"Стефанишина настаивает, что Украина "не отказалась и не отложила" намерение присоединиться к Атлантическому альянсу", — говорится в публикации.

При этом министр отметила, что нерешительность НАТО вызвала разочарование в Украине, украинские власти ожидали от организации большего, в частности, обеспечения бесполетной зоны над украинской территорией во время полномасштабного вторжения РФ.

"Вызывает разочарование тот факт, что страна, закрепившая в своей Конституции стремление вступить в НАТО, реализующая национальные программы, ориентированные на НАТО, и трансформировавшая сектор безопасности и обороны на основе стандартов НАТО, всегда прислушивалась к тому, что цель еще не достигнута. Или "мы не собираемся принимать это решение", — сказала Стефанишина.

По словам министра, нерешительность Альянса привела к ужасным событиям, таким как война РФ против Грузии 2008-го года, войну на Донбассе, начавшаяся в 2014-м году и нынешнее полномасштабное вторжение РФ в Украину.

"Эта нерешительность привела Путина туда, где он сейчас находится. Швеция и Финляндия (сейчас рассматривают вопрос о присоединении к военному союзу) как можно скорее станут членами НАТО. Но я также могу гарантировать, что если бы эти страны ждали решения о членстве еще 15 лет, они тоже оказались бы в состоянии войны", — считает Стефанишина.

Что касается переговоров украинской и российской делегации касательно прекращения войны, вице-премьер объяснила, что они продолжаются "на техническом уровне", но каждый рах окно возможностей в этом вопросе становится все меньше. Причиной этому стали действия войск РФ в Мариуполе, депортация украинских граждан, массированные бомбардировки, а также удар по Киеву в разгар визита генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша.

Напомним, в проекте мирного соглашения, который украинская делегация передала России 29 марта, говорится о возможности отказа Украины от стремления вступить в НАТО в обмен на обеспечение гарантий безопасности государства со стороны ряда государств. О готовности стать гарантами уже заявили, например, Турция, Франция и Германия. С конца марта новых раундов переговоров не проводилось.

В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит, что НАТО примет страну в свой состав в ближайшее время.