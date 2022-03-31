Турция согласилась стать гарантом безопасности Украины, — Зеленский

Президент Украины рассказал, что в ходе телефонного разговора с Турецким лидером согласовали дальнейшие шаги на пути к достижению мира.

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Лидеры двух стран обсудили российско-украинские переговоры. Кроме того, Турция согласилась стать гарантом безопасности для Украины в будущем мирном соглашении. Об этом Владимир Зеленский сообщил в Twitter.

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Украинский президент рассказал, что в ходе разговора отметил высокий уровень организации переговоров делегаций в Стамбуле. Также турецкий и украинский лидеры согласовали дальнейшие шаги на пути к достижению мира. Кроме того, Владимир Зеленский поблагодарил за готовность Турцию стать гарантом безопасности Украины.

"Провел очередной разговор с настоящим другом Украины Президентом Турции. Отметил высокий уровень организации переговоров делегаций в Стамбуле. Согласовали дальнейшие шаги на пути к достижению мира. Благодарен за готовность 🇹🇷 стать гарантом безопасности нашего государства!", — написал Зеленский.

Напомним, 30 марта глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что Германия готова предоставить гарантии безопасности Украине после окончания войны. Также Бербок считает, что итоги переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле не стоит считать таковыми, которые дают почву для прорыва в переговорах.

Тем временем Великобритания заявила, что не будет обеспечивать Украине прямую военную поддержку. В Соединенном Королевстве хотят избежать прямой конфронтации с Россией.