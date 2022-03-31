Туреччина погодилася стати гарантом безпеки України, — Зеленський

Президент України розповів, що під час телефонної розмови з Турецьким лідером узгодили подальші кроки на шляху до досягнення миру.

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Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провели телефонну розмову. Лідери обох країн обговорили російсько-українські переговори. Крім того, Туреччина погодилася стати гарантом безпеки для України в майбутній мирній угоді. Про це Володимир Зеленський повідомив у Twitter.

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Український президент розповів, що під час розмови відзначив високий рівень організації переговорів делегацій у Стамбулі. Також турецький та український лідери погодили подальші кроки на шляху до досягнення миру. Крім того, Володимир Зеленський подякував за готовність Туреччини стати гарантом безпеки України.

"Провів чергову розмову зі справжнім другом України Президентом Туреччини. Відзначив високий рівень організації перемовин делегацій у Стамбулі. Узгодили подальші кроки на шляху до досягнення миру. Вдячний за готовність 🇹🇷 стати гарантом безпеки нашої держави!" — написав Зеленський.

Нагадаємо, 30 березня голова німецького МЗС Анналена Бербок заявила, що Німеччина готова надати гарантії безпеки Україні після закінчення війни. Також Бербок вважає, що підсумки переговорів російської та української делегацій у Стамбулі не варто вважати такими, що дають підґрунтя для прориву в переговорах.

Тим часом Великобританія заявила, що не забезпечуватиме Україні пряму військову підтримку. У Сполученому Королівстві хочуть уникнути прямої конфронтації з Росією.