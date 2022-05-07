Прориву немає, але найгірше попереду. Генсек НАТО — про наступ РФ на Донбасі

Поки що ЗСУ добре тримають оборону, але війна може затягтися на місяці або навіть роки, — вважає Єнс Столтенберг.

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У травні-червні Росія може влаштувати масштабний наступ в Україні. Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив німецькій газеті Welt am Sonntag.

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За його словами, у найближчі кілька тижнів Україні варто готуватися до ще більшої жорстокості з боку російських військ, значних втрат, руйнування критично важливої інфраструктури й ударів по житлових районах. Росія не може просунутися на Донбасі, адже українська армія добре обороняється.

У НАТО помітили велику різницю між військами України та Росії. Українці добре мотивовані, адже захищають свою рідну країну, тоді як росіяни мають низький бойовий дух і погане керівництво.

Єнс Столтенберг припускає, що війна може тривати місяці чи навіть роки. Україна має перемогти у війні, але лише хоробрості їй недостатньо — необхідно перейти з радянської на сучасну зброю західного зразка.

"Тільки так Київ зможе успішно відбити російське вторгнення в довгостроковій перспективі. Україні терміново потрібно більше важкого озброєння, Захід має збільшити постачання, зробити більше та підготуватися до довгострокових зобов'язань", — наголосив глава НАТО.

Генсек зазначив, що Північноатлантичний Альянс має докласти всіх зусиль, щоб війна не перекинулася з України на інші країни — саме через це він не перекидає свої війська на українську територію. Водночас він пообіцяв усіляку підтримку з боку НАТО.

Раніше Міністр оборони РФ Сергій Шойгу пригрозив знищувати транспорт НАТО зі зброєю для України. За його словами, росіяни вважають будь-який транспортний засіб, який потрапляє на територію України, "законною ціллю для ураження".

До цього екскомандувач об'єднаними силами НАТО Джеймс Ставрідіс заявив про некомпетентність ЗС РФ. За словами адмірала, російські війська втрачають безпрецедентну кількість офіцерів найвищої ланки.