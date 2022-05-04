Шойгу погрожує знищити будь-який транспорт НАТО зі зброєю для України

Умовою, за якою РФ розглядатиме конвої Альянсу як "законні цілі", є їхнє потрапляння на територію України, повідомив міністр оборони Росії.

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Міністр оборони РФ Сергій Шойгу запевнив, що російські війська розглядають будь-який транспорт НАТО, який прибув в Україну зі зброєю або іншим забезпеченням для Збройних сил України, як "законну ціль для ураження". Про це глава російського оборонного відомства повідомив у ході селекторної наради в середу, 4 травня.

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Шойгу під час свого виступу заявив, що Сполучені Штати та їхні союзники з Альянсу "продовжують накачувати Україну зброєю".

"Зазначу, що будь-який транспорт Північноатлантичного альянсу, який прибув на територію країни з озброєнням або матеріальними засобами для потреб українських Збройних сил, розглядається як законна ціль для ураження", — сказав міністр оборони Росії.

Крім цього, Шойгу запевнив, що Збройні сили РФ "продовжать виконувати всі завдання", поставлені президентом РФ Володимиром Путіним у межах повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, раніше про те, що Росія розглядає транспорт США та НАТО, які перевозять озброєння на територію України, як "закону військову ціль", сказав заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков. При цьому представник МЗС Росії назвав Штати "джерелом максимального нагнітання напруженості".

На думку першого радника уряду Великобританії з національної безпеки Лорда Рікеттса, президент держави-агресора Володимир Путін може віддати наказ про завдання удару по базі НАТО, щоб припинити постачання озброєння в Україну в умовах війни.

Раніше Фокус розбирався, яку зброю Україна може отримати від США в межах схваленого Конгресом законопроєкту про ленд-ліз.