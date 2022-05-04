Шойгу пригрозил уничтожить любой транспорт НАТО с оружием для Украины

Условием, при котором РФ будет рассматривать конвои Альянса как "законные цели", является их попадание на территорию Украины, сообщил министр обороны России.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заверил, что российские войска рассматривают любой транспорт НАТО, прибывший в Украину с оружием или другим обеспечением для Вооруженных сил Украины, как "законную цель для поражения". Об этом глава российского оборонного ведомства сообщил в ходе селекторного совещания в среду, 4 мая.

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Шойгу во время своего выступления заявил, что Соединенные Штаты и их союзники по Альянсу "продолжают накачивать Украину оружием".

"Отмечу, что любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на территорию страны с вооружением или материальными средствами для нужд украинских Вооруженных сил, рассматривается нами как законная цель для поражения", — сказал министр обороны России.

Помимо этого Шойгу заверил, что Вооруженные силы РФ "продолжат выполнять все задачи", поставленные президентом РФ Владимиром Путиным в рамках полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, ранее о том, что Россия рассматривает транспорт США и НАТО, которые перевозят вооружение на территорию Украины, "законной военной целью", сказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. При этом представитель МИД России назвал Штаты "источником максимального нагнетания напряженности".

По мнению первого советника правительства Великобритании по национальной безопасности Лорда Рикеттса, президент государства-агрессора Владимир Путин может отдать приказ о нанесении удара по базе НАТО, чтобы прекратить поставки вооружения в Украину в условиях войны.

Ранее Фокус разбирался, какое оружие Украина может получить от США в рамках одобренного Конгрессом законопроекта о ленд-лизе.