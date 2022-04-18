Россия может атаковать базу НАТО, чтобы остановить поставки оружия в Украину, — СМИ

Во время беседы с журналистами первый советник правительства Великобритании по национальной безопасности Лорд Риккетс также допустил, что Путин применит в Украине ядерное оружие, чтобы напугать весь мир.

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Президент России Владимир Путин может отдать приказ нанести удар по базе НАТО, чтобы остановить поставки вооружения в Украину. Также могут быть атакованы самолеты и конвои, которые переправляют оружие на украинскую территорию. Такое предположение сделал первый советник правительства Британии по национальной безопасности Лорд Рикеттс, передает Daily Mail.

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"Я думаю, они ищут какой-то способ предотвратить или ограничить этот поток оружия в Украину для поддержки ВСУ. Значит, мы можем увидеть атаки на конвои или самолеты, доставляющие оружие с запада. В крайнем случае, возможно, какой-то ракетный удар по базе НАТО… И это, безусловно, поставит перед странами НАТО настоящую дилемму" — сказал он.

Британский политик считает, что война в Украине движется к "злобному тупику", а военные действия могут продолжиться несколько лет, в виде партизанской войны. По его мнению, Кремль будет пытаться удержать уже захваченные территории Украины, а Киев не пойдет на требования Москвы.

Рикеттс не исключает, что Путин может напугать весь мир тем, что применит в Украине ядерное оружие. Однако такое решение приведет к еще большей изоляции России от всего мира, уверен он.

"Я полагаю, что президент Путин хочет, чтобы мы все боялись, что он может захотеть применить ядерное оружие в Украине, что станет серьезной эскалацией и обеспечит изоляцию России во всем мире", — заявил Лорд Рикеттс.

Напомним, 17 апреля Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что шансы на успешные переговоры с Россией уменьшаются с каждым днем. Он заявил, что если потребуется, "Украина может сражаться с РФ и 10 лет".

Ранее, 15 апреля Зеленский заявил, что Путин способен применить ядерное оружие в Украине. Американский дипломат Майкл Макфол полагает, что Москва ударит ядерным оружием, если проиграет битву за Донбасс.