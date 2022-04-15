Путин способен применить ядерное и химическое оружие, – Зеленский (видео)

Мир должен волноваться из-за ядерных угроз Кремля, а украинцы – нет, считает глава государства. Американский дипломат Майкл Макфол полагает, что Москва ударит ядерным оружием, если проиграет битву за Донбасс.

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Мир должен быть готов к тому, что Россия может применить тактическое ядерное оружия. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью американскому телеканалу CNN.

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"Не только я, но и все страны должны беспокоиться (что РФ применит ядерное оружие, – ред.). Это может быть как не реальная информация, так и правдой. Они уже говорили, что у нас где-то есть химическое оружие. Поэтому следует ожидать, что (оккупанты) это сделают", – отметил глава государства.

Президент России Владимир Путин, по мнению Зеленского, может использовать ядерное и химическое оружие, поскольку совершенно не ценит жизни украинцев.

"Мы считаем, что не нужно бояться. Надо быть готовыми, это вопрос не только для Украины, не и для всего мира – я так считаю", – резюмировал президент.

Применение ядерного оружия – что думает разведка США

Директор ЦРУ Уильям Бернс согласился с Зеленским и заявил о возможности нанесения ядерного удара по Украине. Президент страны-агрессора может пойти на такой шаг из-за провалов армии РФ, заявил глава разведки.

Кремль еще 24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения в Украину, заявил о приведении ядерных сил в полную боевую готовность. Бернс подчеркнул желание президента США Джо Байдена не допустить третьей мировой войны и возможного ядерного конфликта.

Американский дипломат и бывший посол США в России Майкл Макфол называет ядерные угрозы "Путина пустой болтовней и блефом". Дипломат полагает, что Москва пойдет на применение ядерного оружия, если проиграет битву за Донбасс.

Россия грозила развернуть ядерное оружие в Калининградской области, если Швеция и Финляндия вступят в НАТО. В конце марта пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что Россия применит ядерное оружие лишь в случае угрозы существования государства.