Путін здатен застосувати ядерну та хімічну зброю, – Зеленський (відео)

Світ має хвилюватися через ядерні погрози Кремля, а українці — ні, вважає глава держави. Американський дипломат Майкл Макфол вважає, що Москва вдарить ядерною зброєю, якщо програє битву за Донбас.

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Світ має бути готовим до того, що Росія може застосувати тактичну ядерну зброю. Про це президент України Володимир Зеленський сказав у інтерв'ю американському телеканалу CNN.

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"Не тільки я, а й усі країни повинні турбуватися (що РФ застосує ядерну зброю, — ред.). Це може бути як не реальна інформація, так і правда. Вони вже говорили, що у нас десь є хімічна зброя. Тому варто очікувати, що (окупанти) це зроблять", — наголосив глава держави.

Президент Росії Володимир Путін, на думку Зеленського, може використати ядерну та хімічну зброю, оскільки абсолютно не цінує життя українців.

"Ми вважаємо, що не треба боятися. Треба бути готовими, це питання не лише для України, не й для всього світу — я так вважаю", — резюмував президент.

Застосування ядерної зброї — що вважає розвідка США

Директор ЦРУ Вільям Бернс погодився із Зеленським і заявив про можливість завдання ядерного удару по Україні. Президент країни-агресора може піти на такий крок через провали армії РФ, заявив глава розвідки.

Кремль ще 24 лютого, першого дня повномасштабного вторгнення в Україну, заявив про приведення ядерних сил у повну бойову готовність. Бернс наголосив на бажанні президента США Джо Байдена не допустити третьої світової війни та можливого ядерного конфлікту.

Американський дипломат і колишній посол США в Росії Майкл Макфол називає ядерні погрози "Путіна порожньою балаканиною та блефом". Дипломат вважає, що Москва піде на застосування ядерної зброї, якщо програє битву за Донбас.

Росія погрожувала розгорнути ядерну зброю в Калінінградській області, якщо Швеція та Фінляндія вступлять до НАТО. Наприкінці березня речник Путіна Дмитро Пєсков говорив, що Росія застосує ядерну зброю лише у разі загрози існуванню держави.