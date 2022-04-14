Путін блефує. Експосол США в РФ розповів, що потрібно Україні для перемоги

Застосування тактичної ядерної зброї не змусить українців здатись, стверджує дипломат Майкл Макфол.

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Західні лідери, як і раніше, побоюються постачати в Україну деяке важке озброєння через погрози Росії щодо ескалації конфлікту. Проте вони не повинні боятися робити цього, бо погрози Володимира Путіна — порожні балачки, він блефує і навмисно дозволяє американським розвідникам виявляти такі дані. Тим часом Київ потребує їхньої допомоги, а колективний Захід не повинен поступатися російським погрозам. Таку думку висловив американський дипломат та колишній посол США в РФ Майкл Макфол у колонці для видання The Washington Post.

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Що потрібно Україні для перемоги у війні

Макфол вважає, що наступна фаза війни — битва за Донбас різко відрізнятиметься від попередньої. Плоскі та пустельні степи на сході України заважають українським бійцям використовувати тактику "бий-біжи", яка так добре служила їм досі. Тепер збройні сили України потребують танків та іншої бронетехніки. Армії України особливо потрібні радянські Т-72, які можуть поставити колишні країни Варшавського договору (Польща, Чехія, Словаччина, Румунія та інші — Ред).

ЗСУ також необхідна далекобійна артилерія зі 152-мм та 155-мм снарядами, реактивні системи залпового вогню, системи протиповітряної оборони С-300, протикорабельні ракети для захисту прибережних міст та винищувачі МіГ-29. Україна після 50 днів інтенсивних боїв також потребує поповнення різноманітного екіпірування — від касок до патронів.

Загроза ядерного удару

Майкл Макфол вважає, що є ймовірність застосування тактичної ядерної зброї Росії по українській території, якщо Москва програє ключову битву за Донбас. Таким чином, Путін хоче змусити Зеленського капітулювати. Проте дипломат вважає такий сценарій малоймовірним, адже ядерний удар по Україні відштовхне від Росії союзників, що залишилися, включаючи Китай. Більше того, використання ядерної зброї поставило під загрозу підтримку війни серед росіян усередині країни.

"Більшість аналітиків вважають, що це друге у світовій історії застосування ядерної зброї змусить Київ здатися. Я не певен... Після ядерної атаки українці швидше подвоять ставку, ніж капітулюють, і навіть можуть спробувати перенести війну на Росію", — вважає Макфол.

Нагадаємо, 14 квітня Дмитро Медведєв пригрозив, що Росія розгорне ядерну зброю в Калінінградській області, якщо Швеція та Фінляндія вступлять до НАТО. Міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас заявив, що Росія розмістила ядерну зброю у Калінінграді ще до повномасштабної війни проти України.

Раніше, 13 квітня ЗМІ повідомляли, США оголосить військову допомогу Україні на $750 млн. За словами представників Конгресу, йдеться від важких наземних артилерійських систем, зокрема гаубиці.