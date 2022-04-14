Путин блефует. Экс-посол США в РФ рассказал, что нужно Украине для победы

Применение тактического ядерного оружия не заставит украинцев сдаться, утверждает дипломат Майкл Макфол.

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Западные лидеры по-прежнему опасаются поставлять в Украину некоторое тяжелое вооружения из-за угроз России об эскалации конфликта. Однако они не должны бояться делать этого, потому что угрозы Владимира Путина — пустая болтовня, он блефует и намеренно позволяет американским разведчикам обнаруживать такие данные. Тем временем Киев нуждается в их помощи, а коллективный Запад не должен уступать российским угрозам. Такое мнение выразил американский дипломат и бывший посол США в РФ Майкл Макфол в колонке для издания "The Washington Post".

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Что нужно Украине для победы в войне

Макфол считает, что следующая фаза войны — битва за Донбасс будет резко отличаться от предыдущей. Плоские и пустынные степи на востоке Украины мешают украинским бойцам использовать тактику "бей-беги", которая так хорошо служила им до сих пор. Теперь вооруженные силы Украины нуждаются в танках и другой бронетехнике. Армии Украины особенно нужны советские Т-72, которые могут поставить бывшие страны Варшавского договора (Польша, Чехия, Словакия, Румыния и другие — Ред).

ВСУ также необходима дальнобойная артиллерия со 152-мм и 155-мм снарядами, реактивные системы залпового огня, системы противовоздушной обороны С-300, противокорабельные ракеты для защиты прибрежных городов и истребители МиГ-29. Украина после 50 дней интенсивных боев также нуждается в пополнении всевозможной экипировки — от касок до патронов.

Угроза ядерного удара

Майкл Макфол считает, что есть вероятность применения тактического ядерного оружия России по украинской территории, если Москва проиграет ключевую битву за Донбасс. Таким образом Путин хочет принудить Зеленского капитулировать. Однако дипломат считает такой сценарий маловероятным, ведь ядерный удар по Украине оттолкнет оставшихся союзников от России, включая Китай. Более того, использование ядерного оружия поставило бы под угрозу поддержку войны среди россиян внутри страны.

"Большинство аналитиков полагают, что это второе в мировой истории применение ядерного оружия заставит Киев сдаться. Я не уверен… После ядерной атаки украинцы скорее удвоят ставку, чем капитулируют, и даже могут попытаться перенести войну на Россию", — считает Макфол.

Напомним, 14 апреля Дмитрий Медведев пригрозил, что Россия развернет ядерное оружие в Калининградской области, если Швеция и Финляндия вступят в НАТО. Министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас заявил, что Россия разместила ядерное оружие в Калининграде еще до полномасштабной войны против Украины.

Ранее, 13 апреля СМИ сообщали, США объявит военную помощь Украине на $750 млн. По словам представителей Конгресса, речь идет от тяжелых наземных артиллерийских системах, в т.ч. гаубицах.