Путін може застосувати ядерну зброю в Україні, — директор ЦРУ

В американській розвідці вважають, що до подібного сценарію Путін може вдатися через потенційний розпач і військові невдачі ЗС РФ в Україні.

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Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що президент Російської Федерації Володимир Путін може завдати ядерного удару по Україні, повідомляє видання The Guardian.

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Виступаючи в Технологічному університеті Джорджії в місті Атланта, Бернс зазначив, що ймовірність застосування ядерної зброї у війні Росії проти України суттєво зросла. Причиною цього головний розвідник США назвав потенційний розпач Путіна на тлі воєнних невдач в Україні.

"Ніхто з нас не може легковажно ставитися до загрози, яка виходить від потенційного застосування тактичної ядерної зброї або ядерної зброї малої потужності", — заявив Вільям Бернс.

У Кремлі ще 24 лютого заявили про приведення ядерних сил у повну бойову готовність, але Бернс зазначає, що в ЦРУ не бачили "багато практичних доказів" тому, що загроза справді існує.

"Звичайно ж, ми дуже стурбовані. Я знаю, що президент Байден глибоко стурбований пошуками рішень, щоб уникнути третьої світової війни, уникнути порога, коли, як ви знаєте, стає можливим ядерний конфлікт", — зазначив Вільям Бернс.

Раніше Фокус розповідав, що в РФ погрожували розгорнути ядерну зброю в Балтиці, якщо Швеція та Фінляндія вступлять у НАТО. Колишній російський прем'єр Дмитро Медведєв заявив, що скандинавським країнам доведеться жити з ядерною зброєю та гіперзвуковими ракетами під домом, а в Росії "стане більше офіційно зареєстрованих супротивників".

Наприкінці березня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявляв, що Росія застосує ядерну зброю лише в разі загрози для існування країни.