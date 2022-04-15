Путин может применить ядерное оружие в Украине, — директор ЦРУ

В американской разведке считают, что к подобному сценарию Путин может прибегнуть из-за потенциального отчаяния и военных неудач ВС РФ в Украине.

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Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин может нанести ядерный удар по Украине, сообщает издание The Guardian.

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Выступая в Технологическом университете Джорджии в городе Атланта, Бернс отметил, что вероятность применения ядерного оружия в войне России против Украины существенно возросла. Причиной этому главный разведчик США назвал потенциальное отчаяние Путина на фоне военных неудач в Украине.

"Никто из нас не может легкомысленно относиться к угрозе, исходящей от потенциального применения тактического ядерного оружия или ядерного оружия малой мощности", — заявил Уильям Бернс.

В Кремле еще 24 февраля заявили о приведении ядерных сил в полную боевую готовность, но Бернс отмечает, что в ЦРУ не видели "много практических доказательств" тому, что угроза действительно существует.

"Конечно же, мы очень обеспокоены. Я знаю, что президент Байден глубоко обеспокоен поисков решений, чтобы избежать третьей мировой войны, избежать порога, при котором, как вы знаете, становится возможным ядерный конфликт", — отметил Уильям Бернс.

Ранее Фокус рассказывал, что в РФ пригрозили развернуть ядерное оружие в Балтике, если Швеция и Финляндия вступят в НАТО. Бывший российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что скандинавским странам придется жить с ядерным оружием и гиперзвуковыми ракетами под домом, а у России "станет больше официально зарегистрированных противников".

В конце марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия применит ядерное оружие только в случае угрозы существования страны.