Россия применит ядерное оружие только при "угрозе существования" страны , — Песков

Тем не менее представитель Кремля напомнил о предупреждении Владимира Путина перед началом войны о невмешательстве третьей стороны в военный конфликт.

Москва не сомневается, что все задачи "военной операции" в Украине будут выполнены, однако при любом результате она не собирается применять ядерное оружие. Об этом 28 марта заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу PBS.

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По его словам, Россия будет использовать ядерное оружие только в случае "угрозы существования государства".

"У нас есть концепция безопасности, в которой очень четко сказано, что только тогда, когда существует угроза существованию государства в нашей стране, мы можем применить и будем фактически применять ядерное оружие для устранения угрозы или существования нашей страны", — заявил Песков.

Тем не менее Песков напомнил, что перед началом вторжения в Украину 24 февраля президент РФ Владимир Путин обратился к лидерам других государств с предупреждением о невмешательстве третьей стороны в военные действия в Украине.

"Он был очень строг в своем предупреждении, и он был довольно жестким в этом. И я думаю, что все понимают, что он имел в виду", — сказал Песков.

Отвечая на вопрос журналиста об экзистенциальной угрозе России и ответного применения ядерного оружия, спикер Кремля ответил, что в России "никто не думает" о его использовании, и даже об идее применения ЯО в вооруженном конфликте в Украине.

Накануне американское издание The New York Times со ссылкой на источники сообщило о том, что в Соединенных Штатах сформирована команда из должностных лиц под названием "Команда тигров", которая разрабатывает план ответных действий Вашингтона и его союзников на случай, если Россия решится применить ЯО. Создание такой команды обусловлено нынешними событиями в Украине. Таким образом, члены команды определят ту грань, пересечение которой побудит НАТО вмешаться в вооруженный конфликт на территории Украины.

Ранее представитель РФ в ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва сохраняет за собой право использовать ядерное оружие, если страну-агрессора "спровоцирует" НАТО. Российский чиновник посоветовал тем, кто будет вмешиваться в военный конфликт в Украине, "просчитать возможные последствия" такого вмешательства, не забывая о том, что речь идет о ядерном государстве.