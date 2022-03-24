В США рассматривают сценарий применения РФ оружия массового уничтожения, — NYT

Группа специалистов под названием "Команда тигров" разрабатывает ответные меры со стороны США в случае нападения России не только на Украину, но и другие страны, с применением биологического химического и ядерного оружия.

Белый дом собрал группу представителей национальной безопасности, чтобы разработать ответный сценарий со стороны США в случае, если Россия после военной неудачи в Украине решится на агрессию в отношении западных стран с применением химического, биологического или ядерного оружия. Группа специалистов под названием "Команда тигров" также изучает ответные меры, если войска РФ проникнут на территорию НАТО, чтобы атаковать конвои, доставляющие военную помощь в Украину. Об этом пишет газета The New York Times.

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В первую очередь "Команда Тигров" рассматривает варианты распространения военных действий на территории Молдовы и Грузии. Прежде всего речь идет о подготовке европейских стран к притоку беженцев из этих регионов. Ожидается, что обсуждение этих непредвиденных обстоятельств станет центральным на чрезвычайном заседании в Брюсселе 24 марта, когда президент Байден встретится с лидерами 29 других стран НАТО.

Издание пишет, что месяц назад подобные сценарии казались скорее теоретическими. Но сегодня, от Белого дома до штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, пришло осознание того, что Россия может обратиться к самому мощному оружию в своем арсенале, чтобы вывести себя из военного тупика.

Об этих угрозах говорит генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. 23 марта он заявил о необходимости срочно приложить усилия по подготовке к последствиям применения войсками РФ оружие массового поражения, поскольку если его используют только в Украине, это может иметь "ужасные последствия" для людей в странах НАТО. Генсек также сообщил о растущем количестве доказательств того, что Россия действительно готовится применить химическое оружие в Украине.

Теперь НАТО будет определять, будет ли считаться нападением России на страны Альянса, если последствия применения химического, биологического или ядерного оружия затронут территорию этих стран.

"Это будет очень сложный выбор, но его должен будет сделать не только президент Байден, но и весь совет НАТО", — сказал американский сенатор Джек Рид журналистам издания.

Один из основных вопросов, который рассматривает "Команда тигров", это порог, который может побудить Альянс применить военную силу в Украине. Однако, по мнению других официальных лиц, конфликт в Украине находится на ранней стадии, и этот вывод может оказаться преждевременным. Они убеждены, что Байден остается непреклонным в вопросе о том, чтобы не вводить американские войска в Украину. Тем не менее администрации президента США следует изучить пороговые значения, при которых президент может изменить свое решение, считают в Белом доме.

Напомним, что представитель РФ в ООН Дмитрий Полянский заявил о сохранении права РФ использовать ядерное оружие в случае, если НАТО пойдет на провокацию. По его словам, Альянсу "не стоит угрожать РФ и пытаться вмешиваться".