У США розглядають сценарій застосування РФ зброї масового знищення, — NYT

Група фахівців під назвою "Команда тигрів" розробляє заходи у відповідь з боку США у разі нападу Росії не тільки на Україну, а й інші країни, із застосуванням біологічної хімічної та ядерної зброї.

Білий дім зібрав групу представників національної безпеки, щоб розробити сценарій у відповідь з боку США у випадку, якщо Росія після військової невдачі в Україні наважиться на агресію щодо західних країн із застосуванням хімічної, біологічної або ядерної зброї. Група фахівців під назвою "Команда тигрів" також вивчає заходи у відповідь, якщо війська РФ проникнуть на територію НАТО, щоб атакувати конвої, які доставляють військову допомогу в Україну. Про це пише газета The New York Times.

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Насамперед "Команда Тигрів" розглядає варіанти поширення воєнних дій на території Молдови та Грузії. Насамперед йдеться про підготовку європейських країн до припливу біженців із цих регіонів. Очікується, що обговорення цих непередбачуваних обставин стане центральним на надзвичайному засіданні у Брюсселі 24 березня, коли президент Байден зустрінеться з лідерами 29 інших країн НАТО.

Видання пише, що місяць тому подібні сценарії здавалися скоріше теоретичними. Але сьогодні, від Білого дому до штаб-квартири НАТО в Брюсселі, прийшло усвідомлення того, що Росія може звернутися до найпотужнішої зброї у своєму арсеналі, щоб вивести себе з військової безвиході.

Про ці погрози говорить генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. 23 березня він заявив про необхідність терміново докласти зусиль з підготовки до наслідків застосування військами РФ зброю масової ураження, оскільки якщо її використають лише в Україні, це може мати "жахливі наслідки" для людей у країнах НАТО. Генсек також повідомив про велику кількість доказів того, що Росія справді готується застосувати хімічну зброю в Україні.

Тепер НАТО визначатиме, чи вважатиметься нападом Росії на країни Альянсу, якщо наслідки застосування хімічної, біологічної або ядерної зброї торкнуться території цих країн.

"Це буде дуже складний вибір, але його має зробити не тільки президент Байден, а й уся рада НАТО", — сказав американський сенатор Джек Рід журналістам видання.

Одне з основних питань, яке розглядає Команда тигрів, це поріг, який може спонукати Альянс застосувати військову силу в Україні. Проте, на думку інших офіційних осіб, конфлікт в Україні перебуває на ранній стадії, і цей висновок може виявитися передчасним. Вони переконані, що Байден залишається непохитним щодо того, щоб не вводити американські війська в Україну. Проте адміністрації президента США варто вивчити порогові значення, за яких президент може змінити своє рішення, вважають у Білому домі.

Нагадаємо, що представник РФ в ООН Дмитро Полянський заявив про збереження права РФ використовувати ядерну зброю у разі, якщо НАТО піде на провокацію. За його словами, Альянсу "не варто загрожувати РФ та намагатися втручатися".