У РФ погрожують використовувати ядерну зброю в разі "провокацій" НАТО — Sky News

Заступник постпреду РФ при ООН заявив, що Альянс не повинен "втручатися та погрожувати" Росії, і варто враховувати "можливі наслідки такої поведінки".

РФ зберігає за собою право використовувати ядерну зброю, якщо країну-агресора "спровокує" НАТО. Про це заявив представник РФ в ООН Дмитро Полянський, повідомляє Sky News.

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На питання журналіста про використання ядерної зброї проти всього світу, Дмитро Полянський відповів: "Якщо НАТО спровокує Росію, якщо Альянс нападе на РФ, то чому б і ні, адже ми ядерна країна".

Крім того, спікер наголосив, що "не варто погрожувати РФ і намагатися втручатися":

"Не думаю, що правильно про це говорити, але й погрожувати Росії та втручатися не варто. Адже коли ви маєте справу з ядерною державою, ви повинні прорахувати можливі наслідки вашої поведінки".

Полянський також не погодився із заявою уряду США про те, що російські окупанти скоюють воєнні злочини на території України. Він підсумував: "Я вірю в одне, а ви — в інше". Також Полянський зробив заяву про те, що Україна атакує власні будинки та мирних мешканців:

"Вони не були мішенню. Ми від початку говорили, що наші військові не становлять загрози для цивільного населення України".

Раніше Twitter заблокував акаунт Дмитра Полянського. Блокування пов'язане із дописом від 9 березня, у якому зампостпред РФ пояснив, що російські війська завдали авіаудару по пологовому будинку через те, що в ньому "українські націоналісти влаштували вогневу точку".

Крім того, раніше Полянський звинуватив Польщу в порушенні міжнародних норм. Дипломат Полянський також відкинув звинувачення в тому, що Росія та Білорусь допомагають нелегальним біженцям дістатися на кордон із Євросоюзом.