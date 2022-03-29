Росія застосує ядерну зброю лише в разі "загрози існування" країни, — Пєсков

Проте представник Кремля нагадав про попередження Володимира Путіна перед початком війни про невтручання третьої сторони у воєнний конфлікт.

Москва не сумнівається, що всі завдання "військової операції" в Україні будуть виконані, однак за будь-якого результату вона не збирається застосовувати ядерну зброю. Про це заявив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков в інтерв'ю американському телеканалу PBS.

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За його словами, Росія використовуватиме ядерну зброю лише в разі "загрози існування держави".

"У нас є концепція безпеки, в якій дуже чітко сказано, що тільки тоді, коли існує загроза існуванню держави в нашій країні, ми можемо застосувати і фактично застосовуватимемо ядерну зброю для усунення загрози або існування нашої країни", — заявив Пєсков.

Проте Пєсков нагадав, що перед початком вторгнення в Україну 24 лютого президент РФ Володимир Путін звернувся до лідерів інших держав із попередженням про невтручання третьої сторони у воєнні дії в Україні.

"Він був дуже суворий у своєму попередженні, і він був досить жорстким у цьому. І я думаю, що всі розуміють, що він мав на увазі", — сказав Пєсков.

Відповідаючи на запитання журналіста про екзистенційну загрозу Росії та застосування ядерної зброї у відповідь, спікер Кремля відповів, що в Росії "ніхто не думає" про її використання, і навіть про ідею застосування ЯЗ у збройному конфлікті в Україні.

Напередодні американське видання The New York Times із посиланням на джерела повідомило про те, що в Сполучених Штатах сформована команда з посадових осіб під назвою "Команда тигрів", яка розробляє план дій у відповідь Вашингтона і його союзників на випадок, якщо Росія наважиться застосувати ЯЗ. Створення такої команди зумовлене нинішніми подіями в Україні. Так, члени команди визначать ту межу, перетин якої буде заохочувати НАТО втрутитися в збройний конфлікт на території України.

Раніше представник РФ в ООН Дмитро Полянський заявив, що Москва зберігає за собою право використовувати ядерну зброю, якщо країну-агресора "спровокує" НАТО. Російський чиновник порадив тим, хто втручатиметься у воєнний конфлікт в Україні, "прорахувати можливі наслідки" такого втручання, не забуваючи про те, що йдеться про ядерну державу.