Росія може атакувати базу НАТО, щоб зупинити постачання зброї до України, — ЗМІ

Спілкуючись із журналістами, перший радник уряду Великобританії з національної безпеки Лорд Ріккетс також припустив, що Путін застосує в Україні ядерну зброю, щоб налякати весь світ.

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Президент Росії Володимир Путін може наказати завдати удару по базі НАТО, щоб зупинити постачання озброєння в Україну. Також можуть атакувати літаки та конвої, які переправляють зброю на українську територію. Таке припущення зробив перший радник уряду Британії з питань національної безпеки Лорд Рікеттс, передає Daily Mail.

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"Я думаю, вони шукають якийсь спосіб запобігти або обмежити цей потік зброї в Україну для підтримки ЗСУ. А отже, ми можемо побачити атаки на конвої або літаки, що доставляють зброю із заходу. В крайньому разі, можливо, якийсь ракетний удар по базі НАТО... І це, безумовно, поставить перед країнами НАТО справжню дилему", — сказав він.

Британський політик вважає, що війна в Україні рухається до "злісного глухого кута", а воєнні дії можуть тривати кілька років, як партизанська війна. На його думку, Кремль намагатиметься утримати вже захоплені території України, а Київ не піде на вимоги Москви.

Рікеттс не відкидає, що Путін може налякати весь світ тим, що застосує в Україні ядерну зброю. Проте таке рішення призведе до ще більшої ізоляції Росії від усього світу, упевнений він.

"Я вважаю, що президент Путін хоче, щоб ми всі боялися, що він може захотіти застосувати ядерну зброю в Україні, що стане серйозною ескалацією та забезпечить ізоляцію Росії у всьому світі", — заявив Лорд Рікеттс.

Нагадаємо, 17 квітня Президент України Володимир Зеленський заявив, що шанси на успішні переговори з Росією зменшуються з кожним днем. Він заявив, що якщо потрібно, "Україна може боротися з РФ й 10 років".

Раніше, 15 квітня, Зеленський заявив, що Путін здатний застосувати ядерну зброю в Україні. Американський дипломат Майкл Макфол вважає, що Москва вдарить ядерною зброєю, якщо програє битву за Донбас.