"Законные цели". В РФ пригрозили атаковать конвои США и НАТО с оружием для Украины

По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, Москва предупредила Вашингтон, что подобные действия провоцируют еще больший конфликт между странами. При этом Штаты якобы являются "источником нагнетания напряженности" в мире.

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Россия рассматривает транспортные средства США и НАТО, которые перевозят вооружение на территорию Украины законной военной целью. Таким образом российские войска смогут наносить удары по конвоях с оружием Украине. Об этом заявил заместитель главы Министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает "Первый канал".

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По словам российского чиновника, в РФ предупредили США о том, что "оркеструемое ими накачивание вооружениями из целого ряда стран – не просто опасный ход, это действие, которое превращает соответствующие конвои в законные цели".

Рябков также заявил, что действия США якобы провоцируют еще больший конфликт между странами. Он утверждает, что Вашингтон является источником максимального нагнетания напряженности на международных площадках.

"Именно США являются источником максимального нагнетания напряженности и на международных площадках. Я уже не говорю о том, что они в материальном плане осуществляют, поддерживая преступный киевский режим", — заявил российский дипломат.

Напомним, 13 апреля стало известно, что США могут передать в Украину оружие для ударов по аэродромам России. По информации журналистов, среди возможных вариантов есть ракеты, которые могут наносить удары на расстоянии 500 км.

Кроме того, СМИ сообщают, что Соединенные Штаты 13 апреля Администрация Джо Байдена должна объявить новую военную помощь Украину на $750 млн. По словам представителей американского Конгресса, речь идет от тяжелых наземных артиллерийских системах, в том числе гаубицах.