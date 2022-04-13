"Законні цілі". В РФ пригрозили атакувати конвої США та НАТО зі зброєю для України

За словами заступника глави МЗС РФ Сергія Рябкова, Москва попередила Вашингтон, що подібні дії провокують ще більший конфлікт між країнами. При цьому Штати нібито є "джерелом нагнітання напруженості" у світі.

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Росія розглядає транспортні засоби США та НАТО, які перевозять озброєння на територію України законною військовою ціллю. Так, російські війська зможуть завдавати ударів по конвоях зі зброєю Україні. Про це заявив заступник голови Міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, повідомляє "Перший канал".

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За словами російського чиновника, в РФ попередили США про те, що "оркеструване ними накачування озброєннями з цілої низки країн — не просто небезпечний хід, це дія, яка перетворює відповідні конвої на законні цілі".

Рябков також заявив, що дії США провокують ще більший конфлікт між країнами. Він стверджує, що Вашингтон є джерелом максимального нагнітання напруги на міжнародних майданчиках.

"Саме США є джерелом максимального нагнітання напруженості й на міжнародних майданчиках. Я вже не говорю про те, що вони в матеріальному плані здійснюють, підтримуючи злочинний київський режим", — заявив російський дипломат.

Нагадаємо, 13 квітня стало відомо, що США можуть передати в Україну зброю для ударів по аеродромах Росії. За інформацією журналістів, серед можливих варіантів є ракети, які можуть завдавати ударів на відстані 500 км.

Крім того, ЗМІ повідомляють, що в Сполучених Штатах 13 квітня Адміністрація Джо Байдена має оголосити нову військову допомогу Україні на $750 млн. За словами представників американського Конгресу, йдеться про важкі наземні артилерійські системи, зокрема гаубиці.