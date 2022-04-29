Танки Abrams, истребители и средства ПВО: что могут получить ВСУ в рамках ленд-лиза (фото)

Для покрытия левого берега Киева потребуется как минимум 4 пусковых установки Patriot. А для обучения экипажей новой техники могут уйти месяцы подготовки.

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Вчера, 28 апреля Палата представителей США проголосовали за ленд-лиз для Украины. В его рамках ВСУ может получить американскую бронетехнику, авиацию, средства ПВО и ряд другого оружия. Об этом сообщает экс-военный итальянской армии и эксперт по сухопутным силам НАТО в период холодной войны Томас Тейнер.

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По словам эксперта, в рамках дополнительной помощи на 20 млрд долларов, которую запросит американский президент Джо Байден у Конгресса, украинская армия может получить:

танки М1А2 Abrams БМП M2A3 Bradley САУ M109A6 Paladin РСЗО M142 HIMARS М2710A1 MLRS ЗРК NASAMS 2 возможно, ПВО Patriot вероятно, истребители F-16C/D (Block 30/32, 40/42, 50/52)

Для обучения украинских экипажей может потребоваться как пару недель, так и месяцы, если речь идет об авиации.

M1 Abrams

Танки М1 Abrams имеют множество модификаций. Тейнер пишет о модификации М1А2, которая была разработана в 1992 году. Танк оснастили панорамным тепловизионным прицелом командира, прицел наводчика с двумя плоскостями стабилизации, дальномером. Также было улучшено бронирование башни. Однако в США есть еще три модификации М1А2 — это SEP, SEPv2 и SEPv3. По сути это улучшение "начинки" танков и дальнейшая их модернизация.

[ + – ] Танк M1A2 SEPv3 Фото: U.S. Army

M2 Bradley — это боевая машина пехоты. Бронирование защищает от 25-мм снарядов с 300 метров, а борта от 14,5 мм пулемета. Поколение М2А3 также получило динамическую защиту.

[ + – ] М2 Bradley

Определенное количество артиллерии Paladin и РСЗО HIMARS украинская армия уже получает от Запада и США.

Зенитно-ракетный комплекс Patriot

ЗРК Patriot — это средство ПВО, которое изготавливает компания Raytheon в США. Сама разработка 80-х годов, но было несколько глубоких модернизаций. Последняя из них — PAC-3+. Вероятность поражения самолета составляет — 0,8-0,9, тактической ракеты — 0,6-0,8.

Основное предназначение — перехват тактических баллистических и крылатых ракет. Радиус поражения баллистической цели — до 15 км на максимальной высоте до 20 км. По данным Defense Express, для прикрытия Киев с левого берега нужно будет минимум 4 пусковых установки.

[ + – ] Для покрытия Левого берега Киева нужно 4 пусковых установки ЗРК Patriot

Напомним, в НАТО заявили, что война между РФ и Украиной может длиться годами. Поэтому Запад должен быть готов к долгосрочной войне.

28 апреля Бундестаг одобрил поставки тяжелого вооружения Украине. Депутаты раскритиковали канцлера Шольца за уклонения от обсуждения предоставления оружия ВСУ.