Прорыва нет, но худшее впереди. Генсек НАТО — о наступлении РФ на Донбассе

Пока ВСУ хорошо держат оборону, но война может затянуться на месяцы или даже годы, — считает Йенс Столтенберг.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В мае-июне Россия может устроить масштабное наступлению в Украине. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил немецкой газете Welt am Sonntag.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

По его словам, в ближайшие несколько недель Украине стоит готовиться к еще большей жестокости со стороны российских войск, значительным потерям, разрушению критически важной инфраструктуры и ударам по жилым районам. По Россия не может продвинуться на Донбассе, ведь украинская армия хорошо обороняется.

В НАТО заметили большую разницу между войсками Украины и России. Украинцы хорошо мотивированы, ведь защищают свою родную страну, тогда как россияне имеют низкий боевой дух и плохое руководство.

Йенс Столтенберг предполагает, что война может длиться месяцы или даже годы. Украина должна победить в войне, но одной лишь храбрости ей недостаточно — необходимо перейти с советского на современное оружие западного образца.

"Только так Киев сможет успешно отразить российское вторжение в долгосрочной перспективе. Украине срочно нужно больше тяжелого вооружения, Запад должен увеличить поставки, сделать больше и подготовиться к долгосрочным обязательствам", — подчеркнул глава НАТО.

Генсек отметил, что Североатлантический Альянс должен приложить все усилия, чтобы война не перекинулась из Украины на другие страны — именно по этой причине он не перебрасывает свои войска на украинскую территорию. В то же время, он пообещал всяческую поддержку со стороны НАТО.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу пригрозил уничтожать транспорт НАТО с оружием для Украины. По его словам, россияне считают любое транспортное средство, попадающее на территорию Украины, "законной целью для поражения".

До этого экс-командующий объединенными силами НАТО Джеймс Ставридис заявил о некомпетентности ВС РФ. По словам адмирала, российские войска теряют беспрецедентное количество офицеров высшего звена.