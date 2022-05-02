"Удивительно некомпетентные": экс-командующий объединенными силами НАТО о войсках РФ

По словам адмирала Джеймса Ставридиса, в современной истории ему неизвестны примеры, когда было бы столько потерь среди высшего офицерского состава.

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Высокий уровень потерь офицеров высшего звена стал результатом "удивительной некомпетентности" ВС РФ. Об этом сообщает BBC.

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Экс-командующий объединенными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис назвал действия российских войск в Украине "плохим перфомансом" заявив, что армия страны-агрессора потеряла целую дюжину офицеров высшего звена. Это является результатом "удивительной некомпетентности".

Ставридис утверждает, что он не видел такого уровня потерь среди армейских генералов во всей современной истории. Вчера, 1 мая начальник штаба армии Валерий Герасимов был эвакуирован с поля боя под Харьковом. Он был на передовой, чтобы руководить наступлением на Славянск.

Также Ставридис раскритиковал армию РФ за "резню" мирных жителей и совершение военных преступлений в ходе незаконного вторжения.

Напомним, по данным британской разведки, около четвери всех БТГ, которые РФ использует во вторжении против Украины, потеряли боеспособность. Всего Кремль задействовал свыше 120 батальонно-тактических групп.

Ранее разведка также передавала, что войска РФ несут большие потери в боях за Донбасс. Самыми "горячими" точками стали Северодонецкое, Лисичанское и Изюмское направления.