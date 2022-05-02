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Военный Фокус Российско-украинская война

"Удивительно некомпетентные": экс-командующий объединенными силами НАТО о войсках РФ

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нато о вторжении рф

По словам адмирала Джеймса Ставридиса, в современной истории ему неизвестны примеры, когда было бы столько потерь среди высшего офицерского состава.

Высокий уровень потерь офицеров высшего звена стал результатом "удивительной некомпетентности" ВС РФ. Об этом сообщает BBC.

Экс-командующий объединенными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис назвал действия российских войск в Украине "плохим перфомансом" заявив, что армия страны-агрессора потеряла целую дюжину офицеров высшего звена. Это является результатом "удивительной некомпетентности".

Ставридис утверждает, что он не видел такого уровня потерь среди армейских генералов во всей современной истории. Вчера, 1 мая начальник штаба армии Валерий Герасимов был эвакуирован с поля боя под Харьковом. Он был на передовой, чтобы руководить наступлением на Славянск.

Также Ставридис раскритиковал армию РФ за "резню" мирных жителей и совершение военных преступлений в ходе незаконного вторжения.

Напомним, по данным британской разведки, около четвери всех БТГ, которые РФ использует во вторжении против Украины, потеряли боеспособность. Всего Кремль задействовал свыше 120 батальонно-тактических групп.

Ранее разведка также передавала, что войска РФ несут большие потери в боях за Донбасс. Самыми "горячими" точками стали Северодонецкое, Лисичанское и Изюмское направления.