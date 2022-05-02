В Украине разбито более 25% российских БТГ, задействованных в войне, — разведка Британии

Сильное истощение наблюдается даже в самых элитных военных подразделениях России, на их восстановление уйдут годы.

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Более 25% всех российских военных подразделений, задействованных в полномасштабной войне против Украины, потеряли боеспособность. Такую оценку дала британская разведка, сообщает пресс-служба Министерства обороны Соединенного Королевства в своем Twitter в понедельник, 2 мая.

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По данным разведки, в начале полномасштабного вторжения РФ задействовала более 120 батальонных тактических групп, что составляет около 65% всей наземной боевой численности России.

"Вполне вероятно, что более четверти этих подразделений в настоящее время выведены из строя", — считает разведка Великобритании.

Таким образом, согласно данным британских экспертов, в Украине потеряли боеспособность примерно 30 БТГ, что эквивалентно почти от 18 до 24 тысячам военнослужащих.

Также в Минобороны добавили, что некоторые из самых элитных частей РФ, в том числе Военно-десантные войска, потерпели сильное истощение в ходе войны и России, вероятно, "потребуются годы, чтобы восстановить эти силы".

Напомним, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские войска несут большие потери в ходе наступления на Донбассе.

Ранее мы писали, что 15 апреля потери войск государства-агрессора с начала полномасштабного вторжения в Украину превысили 20 тысяч солдат.