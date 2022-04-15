Потери войск РФ в Украине достигли 20 тысяч солдат, — Генштаб ВСУ

C начала полномасштабного вторжения российские войска лишились более 750 танков, около 2 тысяч боевых бронированных машин и свыше 160 самолетов.

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С 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, потери российских войск составили около 20 тысяч военных. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в своем Facebook.

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По данным украинских военных, потери противника за 50 дней, с 24 февраля по 15 апреля, составили:

личного состава — около 20 000 солдат (+100 за сутки);

танков — 756 (+3);

боевых бронированных машин (ББМ) — 1976 (+8);

артилерийских систем — 366;

ракетных систем залпового огня (РСЗО) — 122;

средств противовоздушной обороны (ПВО) — 66 (+2);

самолетов — 163 (+3);

вертолетов — 144;

автомобильной техники — 1443 (+6);

корабли/катера — 8 (+1);

цистерн с ППМ — 76 (+2);

беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 135 (+1);

специальной техники — 25;

пусковых установок оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) — 4.

В Генштабе ВСУ уточнили, что вышеуказанные данные являются ориентировочными и уточняются, так как подсчет потерь противника усложнен высокой интенсивностью боев.

[ + – ] Статистика потерь противника

Министерство обороны РФ в последний раз уведомляло о потерях живой силы месяц назад, 25 марта. На тот момент, как утверждает оборонное ведомство государства-агрессора погиб 1 351 российский военнослужащий и 3 825 получили ранения.

При этом 20 марта российское издание "Комсомольская правда" со ссылкой на брифинг представителя Министерства обороны России Игоря Конашенкова сообщило, что войска РФ с начала полномасштабного вторжения убитыми потеряли 9861 военнослужащего. Спустя почти сутки соответствующий материал был удален с сайта.

В интервью британскому каналу Sky News 7 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков описал потери российских войск в Украине как "значительные".

Что касается потерь боевой техники, то группа независимых исследователей Oryx с начала полномасштабной войны в Украине задокументировала их у РФ в количестве 2 897 единиц. Потери Украины по данным проекта составили 789 единиц. Отметим, что общие боевые потери включают убитых, раненных, плененных и пропавших без вести.

Напомним, по данным разведки Великобритании, РФ стремится восполнить свои потери за счет жителей Приднестровского региона Молдовы.

Также мы писали, что один из членов сопротивления во время оккупации Киевской области самостоятельно уничтожил 12 военных РФ.