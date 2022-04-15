Позывной "Волк": украинский партизан в ходе рейдов уничтожил 12 оккупантов

По данным Главного управления разведки, член сопротивления совершил ряд операций, после чего на него была начата охота ВС РФ.

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Один из членов сопротивления во время оккупации Киевской области проводил разведку и уничтожал российских военных. Историю опубликовало Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

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Боец с позывным "Волк" с самого начала российского вторжения принял решение давать отпор врагу, поэтому он стал выполнять задачи украинской разведки. Когда ВС РФ зашли на территорию населенного пункта, он передавал данные об их дислокации.

У бойца было собственное охотничье и спортивное оружие, с которым он сделал несколько успешных вылазок. В результате за все время своих действий он смог ликвидировать 12 оккупантов, которые патрулировали и охраняли территорию рядом с храмом УПЦ МП. Храм российские войска использовали в качестве опорного пункта и склада с медикаментами и топливом.

Во время попытки прорыва десанта врага в сторону Киева, член сопротивления устроил засаду: на дистанции около 100 метров от врага он смог уничтожить солдат, которые ехали сверху на БТР. Указывается, что точное количество убитых установить сложно, но все, кто был на броне, уничтожены. Отдельной "Волк" помогал эвакуироваться мирным жителям.

После начала охоты на "Волка", разведка приняла решение вывести его на подконтрольную территорию. Также в публикации подчеркнули, что "Волк" не хотел, чтобы публиковали данные о том, что ему удалось вывести 23 человека из "красной" зоны, из которых 9 — дети.

"Не стоит это освещать и озвучивать. Это лишнее. Главное, все живы!! Мне все звонят каждое утро. Поочереди", — заявлял член сопротивления.

Напомним, Генштаб ВСУ показал бой украинского БТР с российским танком, в результате которого вражеская бронетехника была уничтожена.

14 апреля разведка опубликовала документ, в котором содержался детальный план оккупации Украины под видом стратегических учений.