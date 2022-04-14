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Военный Фокус Российско-украинская война

РФ планировала захватить Украину под видом стратегических учений, — разведка

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захват украины
Фото: dnepr.express

ГУР Минобороны раздобыли документ, который предназначался командиру 96-й разведбригады РФ, в нем был детально расписан план по захвату украинских городов.

Россия планировала захватить Украину под видом стратегических военных учений. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, получившие документы с боевым распоряжением командиру 96-й разведывательной бригады.

Российские документы показывают, что ВС РФ планировали захватить левый берег Киева и ряд других населенных пунктов. Эту задачу должна была выполнять группировка "Центр", которая действовала также на черниговском и сумском направлениях.

Документ принадлежал командиру 96-й отдельной разведывательной бригаде, которую он получил из штаба 1-й танковой армии Западного военного округа. В нем поэтапно расписаны действия всех военных.

Военные разведбригады должны были проводить детальную разведку ряда населенных пунктов на севере Украины, в частности Сум, Прилук, Умань и ряд других. Ее проводили средствами воздушной, космической и радиоэлектронной разведки.

Завершение всех мероприятий по разведке планировалось к 24-25 февраля. Учения получили название "Метель-2022". Весь документ доступен по ссылке.

Напомним, по данным разведки, президент РФ приказал все "с землей сравнять", если не будет никакого успеха в войне против Украины до 10 мая. Также по данным ГУР МО, в Мелитополе украинские партизаны ликвидировали уже 70 оккупантов ВС РФ.