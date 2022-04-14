"Путин сказал все с землей сравнять": ГУР перехватило разговор оккупанта с женой (видео)

По данным украинской разведки, руководство РФ дало своим войскам срок до 10 мая — до этой даты им необходимо добиться какого-то успеха в войне против Украины.

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Российские военные действительно получали указание полностью разрушать украинские города, которые им не удается захватить. При этом в качестве даты, до которой необходимо добиться какого-то результата в войне против Украине, называется 10 мая. Об этом свидетельствует перехват телефонного разговора российского солдата Олега Карасева с женой, обнародованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины в среду, 13 апреля.

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"Кто говорит 17 числа домой поедем, только неизвестно какого месяца… Путин сказал, если до 10 мая них*я не сделаем, бл*ть, все нах*й с землей сравнять, бл*ть. Это глобальные меры, бл*ть", — рассказывает мобилизованный российский военный своей супруге.

Также Карасев в ходе разговора сообщил об "указе", согласно которому город Рубежное войска РФ еще должны продолжать пытаться взять под свой контроль, в то время как Лисичанск и Северодонецк "уже с землей сравниваем, уже не будут пытаться".

Российский военный также констатировал отсутствие какого-либо успеха при продвижении своих войск по территории Украины.

"Ну и наши контрактники тоже, так казать, них*я продвинуться не могут, а они (Вооруженные силы Украины) х*ячат, позаседали так, что нах*й каждый день с танков пиз*уем со всей х*йни, а им по**й, бл*ть", — сказал военный.

Перехват этого разговора был получен Главным управлением разведки Министерства обороны Украины при сотрудничестве с Национальной полицией.

"Этот разговор подтверждает, что РФ целенаправленно перешла к тактике уничтожения украинских городов и преступлений против мирного населения по прямому указанию высшего военно-политического руководства страны, в частности президента Путина", — прокомментировали аудиозапись в ведомстве.

Напомним, ранее в эстонской разведке констатировали, что полномасштабная война РФ против Украины продлится еще долго и окончания столкновений к 9 мая ожидать не стоит.

Также мы писали, что 9 мая оккупанты хотят провести в Мариуполе "парад победы", несмотря на то, что город разрушен на 90%.