Россия хочет 9 мая провести "парад победы" в разрушенном Мариуполе, — советник мэра

"Глава" оккупационной администрации города Иващенко получил приказ провести зачистку центрального района от тел погибших и завалов.

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Советник мэра Мариуполя Петр Андрущенко заявил, что, по информации властей осажденного российскими властями города, РФ планирует провести там "парад" 9 мая. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале в среду, 13 апреля.

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Андрущенко рассказал, что так называемый "глава" оккупационной администрации Мариуполя Константин Иващенко получил от российского руководства приказ провести зачистку центра города от завалов и тел погибших "для обеспечения проведения парада на 9 мая.

"Судя по всему массиву данных, захватчики планируют именно в Мариуполе провести "карнавал победы" на 9 мая в случае успеха "специальной операции", — говорится в посте советника мэра Мариуполя.

В то же время Андрущенко отметил, что в городе на данный момент нет ни техники, ни людей для осуществления "зачистки" к такому мероприятию и, в случае срыва выполнения приказа, Иващенко может быть отстранен от занимаемой им должности.

6 апреля действующий мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что в результате российской агрессии городская инфраструктура разрушена на 90%, при этом 40% объектов не подлежит восстановлению.

Ранее Фокус писал, что, по данным Службы безопасности, РФ готовит провокацию в Мариуполе с использованием тел погибших мирных жителей, чтобы обвинить в их смерти украинскую сторону.

В свою очередь Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что на территории Мариуполя российские войска используют 13 мобильных крематориев, чтобы сжигать тела убитых горожан.