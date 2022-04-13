Росія хоче 9 травня провести "парад перемоги" у зруйнованому Маріуполі, — радник мера

"Глава" окупаційної адміністрації міста Іващенко отримав наказ провести зачистку центрального району від тіл загиблих і завалів.

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Радник мера Маріуполя Петро Андрущенко заявив, що, за інформацією влади, обложеного російською владою міста, РФ планує провести там "парад" 9 травня. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі у середу, 13 квітня.

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Андрущенко розповів, що так званий "глава" окупаційної адміністрації Маріуполя Костянтин Іващенко отримав від російського керівництва наказ провести зачистку центру міста від завалів і тіл загиблих для забезпечення проведення параду на 9 травня.

"Судячи з усього масиву даних, загарбники планують саме в Маріуполі провести "карнавал перемоги" на 9 травня у разі успіху "спеціальної операції"", — йдеться у дописі радника мера Маріуполя.

Водночас Андрущенко зазначив, що в місті наразі немає ні техніки, ні людей для здійснення "зачистки" до такого заходу й, у разі зриву виконання наказу, Іващенка може бути усунуто з посади.

6 квітня чинний мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що внаслідок російської агресії міська інфраструктура зруйнована на 90%, при цьому 40% об'єктів не підлягає відновленню.

Раніше Фокус писав, що, за даними Служби безпеки, РФ готує провокацію в Маріуполі з використанням тіл загиблих мирних жителів, щоб звинуватити в їхній смерті українську сторону.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що на території Маріуполя російські війська використовують 13 мобільних крематоріїв, щоб спалювати тіла вбитих містян.