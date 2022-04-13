У Маріуполі солдати РФ спалюють тіла мешканців у 13 мобільних крематоріях, — ГУР

За інформацією українських розвідників, керівництво Росії наказало знищувати будь-які докази злочинів своєї армії в Україні.

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Після широкого світового розголосу вбивства мирних жителів російськими солдатами в Бучі війська Росії почали використовувати мобільні крематорії для спалювання тіл загиблих. У частково захопленому Маріуполі зафіксували 13 мобільних крематоріїв, де спалюють тіла вбитих містян. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

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Українській розвідці також відомо, що всіх свідків скоєного російські війська намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори та знищити їх. Крім того, військові розвідники зафіксували факти використання мобільних крематоріїв на території Чернігівської області, коли вона була під окупацією, а також у місті Новоайдар на Луганщині.

У розвідці України заявили, що такі дії російських військ підпадають під визначення "геноцид", а російське керівництво й надалі намагатиметься приховати злочини в Україні.

"Дії російської армії підпадають під визначення "геноцид" відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього та статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду. Російське керівництво й надалі намагатиметься приховувати факти воєнних злочинів в Україні", — написали в ГУР.

Крім того, російські війська використовують мобільні крематорії для спалювання своїх загиблих солдатів. ГУР стверджує, що так у Росії намагаються приховати кількість убитих росіян і не виплачувати гроші для сімей загиблих.

Нагадаємо, 12 квітня мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що 10 тисяч мешканців загинули під час повномасштабного вторгнення Росії. При цьому війська РФ намагаються приховати масштаби трагедії та спалюють тіла загиблих.

Раніше, 6 квітня у міськраді Маріуполя розповіли, що російські військові намагаються ідентифікувати та знищити всіх свідків, які бачили, як спалювали тіла загиблих мирних жителів.