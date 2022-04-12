У Маріуполі загинуло понад 10 тисяч мирних жителів, — мер міста

Вадим Бойченко стверджує, що кількість жертв може перевищити 20 тисяч людей. При цьому війська РФ намагаються приховати масштаби трагедії, спалюючи загиблих у мобільних крематоріях.

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Мер Маріуполя Вадим Бойченко в коментарі Associated Press заявив, що понад 10 тис. мирних жителів загинули під час російської облоги міста. За його словами, кількість загиблих може перевищити 20 тис., адже після тривалої блокади вулиці міста були буквально встелені тілами загиблих маріупольців.

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Бойченко звинуватив російських військових у тому, що протягом кількох тижнів вони блокували доставку в місто гуманітарної допомоги, намагаючись приховати те, що відбувається в Маріуполі від зовнішнього світу.

За словами Бойченка, російські солдати доставили безліч тіл у великий торговий центр, де є складські приміщення і холодильники. Тепер вони методично спалюють трупи у мобільних крематоріях.

За даними АР, зараз Вадим Бойченко перебуває за межами Маріуполя на підконтрольній Україні території, але він запевняє, що його слова ґрунтуються на свідченнях кількох джерел.

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Мер Маріуполя зазначив, що майже 120 тис. містян зараз гостро потребують їжі, води, тепла та зв'язку. За його словами, з міста випускають лише мешканців, які пройшли через російські "фільтраційні табори". Для тих, хто не пройшов "фільтрацію", організовано імпровізовані в'язниці, при цьому щонайменше 33 тис. людей вивезли до Росії або на територію ОРДЛО.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у щоденному зверненні назвав недостатньою кількість зброї для проведення операції з деблокади Маріуполя. За словами Зеленського, для розблокування Маріуполя потрібно збільшувати постачання важкого озброєння в Україну. Він додав, що якби армія мала достатню кількість артилерії, бронетехніки та літаків, операцію з деблокади можна було б провести. Тому український лідер закликав Захід не затримувати постачання озброєння.

Також Фокус писав, що 11 квітня війська РФ застосували хімічну зброю проти захисників Маріуполя. Невідома речовина була скинута з безпілотника.