В Мариуполе погибло более 10 тысяч мирных жителей, — мэр города

Вадим Бойченко утверждает, что количество жертв может превысить 20 тысяч человек. При этом войска РФ пытаются скрыть масштабы трагедии, сжигая погибших в мобильных крематориях.

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Мэр Мариуполя Вадим Бойченко в комментарии Associated Press заявил, что более 10 тыс. мирных жителей погибли в ходе российской осады города. По его словам, число погибших может превысить 20 тыс., ведь после длительной блокады улицы города были буквально устланы телами погибших мариупольцев.

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Бойченко обвинил российских военных в том, что они в течение нескольких недель блокировали доставку в город гуманитарной помощи, пытаясь скрыть происходящее в Мариуполе от внешнего мира.

По словам Бойченко, российские солдаты доставили множество тел в большой торговый центр, где есть складские помещения и холодильники. Теперь они методично сжигают трупы в мобильных крематориях.

По данным АР, сейчас Вадим Бойченко находится за пределами Мариуполя на подконтрольной Украине территории, но он уверяет, что его слова основываются на свидетельствах нескольких источников.

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Мэр Мариуполя отметил, что около 120 тыс. горожан сейчас остро нуждаются в еде, воде, тепле и связи. По его словам, из города выпускают только жителей, прошедших через российские "фильтрационные лагеря". Для тех, кто не прошел "фильтрацию", организованы импровизированные тюрьмы, при этом не менее 33 тыс. человек вывезли в Россию или на территорию ОРДЛО.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в ежедневном обращении назвал недостаточным количество поставляемого оружия для проведения операции по деблокаде Мариуполя. По словам Зеленского, для деблокады Мариуполя нужно увеличивать поставки тяжелого вооружения в Украину. Он добавил, что если б армия располагала достаточным количеством артиллерии, бронетехники и самолетов, операцию по деблокаде можно было бы провести. Поэтому украинский лидер призвал Запад не задерживать поставки вооружения.

Также Фокус писал, что 11 апреля войска РФ применили химическое оружие по защитникам Мариуполя. Неизвестное вещество было сброшено с беспилотника.