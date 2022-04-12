Не получили достаточно оружия: Зеленский назвал причины отсутствия деблокады Мариуполя (видео)

По словам президента, у армии недостаточно танков, артиллерии и самолетов для проведения операции.

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Президент Украины Владимир Зеленский в ежедневном обращении назвал недостаточным количество поставляемого оружия для проведения операции по деблокаде Мариуполе.

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По словам Зеленского, для деблокады Мариуполя нужно увеличивать поставки тяжелого вооружения в Украину.

"К сожалению, мы не получили столько, сколько необходимо, чтобы быстрее завершить эту войну, чтобы полностью уничтожить врага на нашей земле. И чтобы выполнить задачи, которые для каждого нашего человека являются очевидными. В частности, чтобы деблокировать Мариуполь", — заявил президент.

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Он также добавил, что было бы достаточно артиллерии, бронетехники и самолетов, то операцию по деблокаде можно было бы провести. Поэтому украинский лидер призвал Запад не задерживать поставки вооружения, ведь теряются жизни жителей страны. Это ответственность стран, "кто до сих пор держит необходимое Украине оружие на складах". Вместе с тем Зеленский выразил уверенность, что получить необходимое оружие все удастся.

Напомним, 11 апреля войска РФ применили химическое оружие по защитникам Мариуполя. Неизвестное вещество было сброшено с беспилотника.

По словам Андрея Белецкого, в результате атаки пострадало трое бойцов.