Армия РФ применила против ВСУ и гражданских в Мариуполе химическое оружие, — Азов

Вещество неизвестного происхождения сбросил вражеский беспилотник, у пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность и вестибуло-атактический синдром.

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Российские оккупанты использовали против украинских военных и гражданских в Мариуполе отравляющее вещество неизвестного происхождения. Об этом сообщило в Telegram командование полка Азов.

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Вещество, по словам военных, сбросили с вражеского БПЛА. У пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром.

Последствия использования вещества уточняются, уточнили военные.

Источник украинского агентства УНИАН, приближенный к Минобороны Украины подтвердил очень высокую вероятность применения оккупантами химического оружия.

Вестибуло-атактический синдром — что это?

При вестибуло-атактическом синдроме наблюдаются нарушение мозгового кровообращения, может вызвать серьезные ухудшения двигательной функции человека. В легкой степени синдрому присуща незначительная двигательная дезорганизация, ухудшается координация и походка.

Умеренная степень вызывает шаткость при ходьбе, тошноту и головные боли. При тяжелой степени человеку очень тяжело передвигаться и стоять, он не может идти самостоятельно.

Показан прием антигипертензивных средств, а также препаратов, которые способствуют снижению холестерина.

Напомним, что 11 апреля представитель "народной милиции "ДНР" Эдуард Басурин угрожал применением армией РФ химического оружия против украинских военнослужащих, которые защищают Мариуполь. Агрессор не может выбить украинских военных с территории завода "Азовсталь", они смогли обустроить там подземные позиции.

В начале апреля СБУ говорила о новой возможной провокации ВС РФ с целью обвинения ВСУ в убийстве мирных жителей Мариуполя.