Армія РФ застосувала проти ЗСУ та цивільних у Маріуполі хімічну зброю, — Азов

Речовину невідомого походження скинув ворожий безпілотник, у постраждалих спостерігається дихальна недостатність та вестибуло-атактичний синдром.

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Російські окупанти використовували проти українських військових та цивільних у Маріуполі отруйну речовину невідомого походження. Про це повідомило у Telegram командування полку Азов.

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Речовину, за словами військових, скинули з ворожого БПЛА. У постраждалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром.

Наслідки використання речовини уточнюються, зазначили військові.

Джерело українського агентства УНІАН, наближене до Міноборони України, підтвердило дуже високу ймовірність застосування окупантами хімічної зброї.

Вестибуло-атактичний синдром — що це?

При вестибуло-атактичному синдромі спостерігаються порушення мозкового кровообігу, може спричинити серйозні погіршення рухової функції людини. При легкій ступені синдрому властива незначна рухова дезорганізація, погіршується координація і хода.

Помірна ступінь викликає хиткість під час ходьби, нудоту і головний біль. При тяжкому ступені людині дуже важко пересуватися і стояти, вона не може йти самостійно.

Показаний прийом антигіпертензивних засобів, а також препаратів, що сприяють зниженню холестерину.

Нагадаємо, що 11 квітня представник "народної міліції "ДНР" Едуард Басурін погрожував застосуванням армією РФ хімічної зброї проти українських військовослужбовців, які захищають Маріуполь. Агресор не може вибити українських військових із території заводу "Азовсталь", вони змогли облаштувати там підземні позиції.

На початку квітня СБУ говорила про нову можливу провокацію ЗС РФ з метою звинувачення ЗСУ у вбивстві мирних жителів Маріуполя.