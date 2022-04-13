В Мариуполе солдаты РФ сжигают тела жителей в 13 мобильных крематориях, — ГУР

По информации украинских разведчиков, руководство России приказало уничтожать любые доказательства преступлений своей армии в Украине.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

После широкой мировой огласки убийства мирных жителей российскими солдатами в Буче войска России начали использовать мобильные крематории для сжигания тел погибших. В частично захваченном Мариуполе зафиксировали 13 мобильных крематориев, в которых сжигают тела убитых горожан. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Украинской разведке также известно, что всех свидетелей содеянного российские войска пытаются идентифицировать через фильтрационные лагеря и уничтожить их. Кроме того, военные разведчики зафиксировали факты использования мобильных крематориев на территории Черниговской области, когда она была под оккупацией, а также в городе Новоайдар Луганской области.

В разведке Украины заявили, что такие действия российских войск подпадают под определение "геноцид", а российское руководство и дальше будет пытатся скрыть преступления в Украине.

"Действия русской армии подпадают под определение "геноцид" в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него и статье 6 Римского устава международного уголовного суда. Российское руководство и дальше будет пытаться скрывать факты военных преступлений в Украине", — написали в ГУР.

Кроме того, российские войска используют мобильные крематории также для сжигания своих погибших солдат. ГУР утверждает, что таким образом в России пытаются скрыть количество убитых россиян и не выплачивать деньги для семей погибших.

Напомним, 12 апреля мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что 10 тысяч жителей погибли за время полномасштабного вторжения России. При этом войска РФ пытаются скрыть масштабы трагедии и сжигают тела погибших.

Ранее, 6 апреля в горсовете Мариуполя рассказали, что российские военные пытаются идентифицировать и уничтожить всех свидетелей, которые видели, как сжигали тела погибших мирных жителей.