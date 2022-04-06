Война в Украине продлится еще долго, к "9 мая" она не закончится, — разведка Эстонии

Путину не удалось провести молниеносную войну, однако, как считает глава Департамента разведки Микк Марран, Кремль постарается к "9 мая" показать россиянам какую-то "победу над нацизмом".

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Полномасштабная война РФ против Украины продлится еще долго и окончание конфликта к "9 мая" ожидать не стоит. Об этом заявил глава Департамента внешней разведки Эстонии Микк Марран.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По его словам, президенту РФ Владимиру Путину не удалось провести молниеносную войну, а в данный момент идет переформатирование, чтобы к "9 мая" на стол главе Кремля положили какую-то "военную победу".

Топ-разведчик прогнозирует эскалацию конфликта и увеличение интенсивности военных действий на вторую половину апреля. Марран напомнил, что "9 мая" является серьезным праздником для России, поэтому официальной Москве нужно к этому дню продемонстрировать своему населению "победу над нацизмом".

"Мы видим, что, с точки зрения Кремля, для этого (победа над нацизмом — ред.) подошло бы упрочение своей власти в границах Донецкой и Луганской областей, оккупация Мариуполя и создание наземного соединения с Крымом. Мы должны учитывать, что в случае 9-го мая мы имеем дело с пропагандистским промежуточным этапом, это в свою очередь означает, что окончания конфликта 9-го мая точно не будет. Война продлится еще долго", — продолжил глава Департамента внешней разведки.

Марран также не ожидает каких-то прорывов по итогам мирных переговоров Украины и России, поскольку Киев требует вывода ВС РФ, гарантий безопасности и возвращения на позиции до 24 февраля. Кремль, в свою очередь, выдвигает неприемлимые требования, в том числе территориальные. Глава разведки также предостерег Украину от подписания плохого мирного договора.

"Кремль рассчитывает, что если сейчас не удалось захватить Киев и скинуть правительство Украины, то целью будет навязать Владимиру Зеленскому такие условия мира, которые тот политически не переживет. И для этого нужно продолжать войну. Центр тяжести будет в Восточной Украине. Что будет с планами Путина дальше — зависит напрямую от стойкости Украины", — резюмировал Марран.

Ранее Генштаб ВСУ предупреждал, что оккупационная армия готовится к штурму и окружению сил ООС. По данным командования, ВС РФ продвигаются на Изюмском направлении — захватчикам удалось взять подконтроль Бражковку, которая расположена возле админграницы с Донецкой областью.

Также сообщалось о возможном наступлении ВС РФ в районе Николаева и Одессы. В Генштабе ВСУ утверждали, что оккупанты для осуществления планов могут атаковать позиции украинской армии с территории непризнанного Приднестровья.