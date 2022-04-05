ВС РФ готовятся к штурму и окружению сил ООС на Донбассе, — Генштаб ВСУ

По данным военного командования, оккупанты смогли продвинуться на 7 километров и взять под контроль Бражковку в Харьковской области.

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Войска РФ силами подразделений из состава 6-й и 20-й общевойсковых армий, 1-й танковой армии, балтийского и северного флотов готовятся к возобновлению наступления для попытки окружения сил ООС на Донбассе. Об этом предупреждает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

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По данным командования, в данный момент оккупанты сосредотачивают все силы для наступательной операции на востоке страны. Главная цель ВС РФ — захват Донецкой и Луганской областей по административным границам.

Разведка, как утверждают в Генштабе, фиксирует передислокацию колонн военной техники по территории Беларуси для погрузки на железнодорожные эшелоны. Боевая авиация также перебазировалась с белорусских аэродромов на территорию РФ.

Вторжение России — ситуация на Донецком направлении

Военное командование предупреждает, что ВС России силами подразделений из состава 6-й и 20-й общевойсковых армий, 1-й танковой армии, балтийского и северного флотов сосредоточил все усилия для возобновления наступления с целью окружить силы ООС на Донбассе.

"В направлении Славянск враг пытается возобновлять наступательные действия. В направлении Барвенково имеет частичный успех, продвинулся на 7 км, взял под контроль населенный пункт Бражковка (Харьковская область — ред.). Также, силами батальонной тактической группы 1-го танкового полка наступал на населенный пункт Сулиговка, успеха не имел. Для улучшения движения войск на направлении и обеспечения переправы через реку Северский Донец проводит работы по восстановлению моста в Изюме", — говорится в утренней сводке Генштаба.

Помимо этого, оккупанты пытаются взять под контроль Попасную и Рубежное в Луганской области, а также Мариуполь и Золотую Ниву в Донецкой. Под артиллерийские обстрелы в течение суток попали следующие населенные пункты:

Боровское (Луганская область)

Новолуганское (Донецкая область)

Сладкое (Донецкая область)

Марьинка (Донецкая область)

Золотая Нива (Донецкая область)

Мариуполь (Донецкая область)

Штурмовые действия, как сообщают в Генштабе, оккупанты проводили в районе населенных пунктов Новотошковское, Нижнее, Попасная, Калиновое, Степное, Рубежное, Троицкое, Новобахмутовка, Новоселовка, однако успеха враг не достиг.

Вторжение России — ситуация на Южнобужском направлении

Оккупационные войска при поддержке артиллерии осуществили попытку захвата населенного пункта Александровка в Херсонской области — операция частично успешная. В районе населенных пунктов Любино, Мирное, Копани позиции ВСУ были атакованы из артиллерийских систем. Помимо этого, ВС РФ обстреляли Николаев запрещенными Женевскими конвенциями кассетными снарядами, в результате чего погибли мирные жители.

В Генштабе отмечают, что оккупационные подразделения также несут серьезные потери в ходе боевых действий.

"Есть большие проблемы с комплектованием боевых подразделений и подразделений обеспечения. Личный состав противника деморализован, что привело к увеличению количества случаев дезертирства и отказов военнослужащих ВС РФ участвовать в войне на территории Украины", — подытожили в пресс-службе ведомства.

[ + – ] ВС РФ готовятся к попытке захвата Донецкой и Луганской областей, - Генштаб

Ранее Генштаб ВСУ отмечал, что российские военнослужащие, которые вернулись из Украины после боевых действий, пытаются уволиться со службы.

Минобороны Украины сообщало, что ВС РФ попытаются окружить подразделения ВСУ на Донбассе. Приоритетной целью оккупантов также остается захват Харькова.