ЗС РФ готуються до штурму й оточення сил ООС на Донбасі, — Генштаб ЗСУ
За даними військового командування, окупанти змогли просунутися на 7 кілометрів і взяти під контроль Бражківку у Харківській області.
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Війська РФ силами підрозділів зі складу 6-ї та 20-ї загальновійськових армій, 1-ї танкової армії, балтійського та північного флотів готуються до відновлення наступу для спроби оточення сил ООС на Донбасі. Про це попереджає пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
За даними командування, зараз окупанти зосереджують усі сили для наступальної операції на сході країни. Головна мета ЗС РФ – захоплення Донецької та Луганської областей за адміністративними кордонами.
Розвідка, як стверджують у Генштабі, фіксує передислокацію колон військової техніки територією Білорусі для завантаження на залізничні ешелони. Бойова авіація також перебазувалася з білоруських аеродромів на територію РФ.
Вторгнення Росії — ситуація на Донецькому напрямку
Військове командування попереджає, що ЗС Росії силами підрозділів зі складу 6-ї та 20-ї загальновійськових армій, 1-ї танкової армії, балтійського та північного флотів зосередило всі зусилля для відновлення наступу з метою оточити сили ООС на Донбасі.
"У напрямку Слов'янськ ворог намагається відновлювати наступальні дії. У напрямі Барвінкове має частковий успіх, просунувся на 7 км, взяв під контроль населений пункт Бражківка (Харківська область — ред.). Також силами батальйонної тактичної групи 1-го танкового полку наступав на населений пункт Сулігівка, успіху не мав. Для покращення руху військ на напрямі та забезпечення переправи через річку Сіверський Донець проводить роботи з відновлення мосту в Ізюмі", — йдеться в ранковому зведенні Генштабу.
Крім цього, окупанти намагаються взяти під контроль Попасну та Рубіжне у Луганській області, а також Маріуполь і Золоту Ниву в Донецькій. Під артилерійські обстріли протягом доби потрапили такі населені пункти:
- Борівське (Луганська область);
- Новолуганське (Донецька область);
- Солодке (Донецька область);
- Мар'їнка (Донецька область);
- Золота Нива (Донецька область);
- Маріуполь (Донецька область).
Штурмові дії, як повідомляють у Генштабі, окупанти проводили в районі населених пунктів Новотошківське, Нижнє, Попасна, Калинове, Степове, Рубіжне, Троїцьке, Новобахмутівка, Новоселівка, проте успіху ворог не досяг.
Вторгнення Росії — ситуація на Південнобузькому напрямку
Окупаційні війська за підтримки артилерії здійснили спробу захоплення населеного пункту Олександрівка на Херсонщині — операція частково успішна. У районі населених пунктів Любине, Мирне, Копані позиції ЗСУ атакували з артилерійських систем. Окрім цього, ЗС РФ обстріляли Миколаїв забороненими Женевськими конвенціями касетними снарядами, внаслідок чого загинули мирні жителі.
У Генштабі зазначають, що окупаційні підрозділи також зазнають серйозних втрат під час бойових дій.
"Є великі проблеми з комплектуванням бойових підрозділів і підрозділів забезпечення. Особовий склад противника деморалізовано, що призвело до збільшення кількості випадків дезертирства та відмов військовослужбовців ЗС РФ брати участь у війні на території України", — підсумували у пресслужбі відомства.
Раніше Генштаб ЗСУ зазначав, що російські військовослужбовці, які повернулися з України після бойових дій, намагаються звільнитися зі служби.
Міноборони України повідомляло, що ЗС РФ спробують оточити підрозділи ЗСУ на Донбасі. Пріоритетною метою окупантів також залишається захоплення Харкова.