ЗС РФ готуються до штурму й оточення сил ООС на Донбасі, — Генштаб ЗСУ

За даними військового командування, окупанти змогли просунутися на 7 кілометрів і взяти під контроль Бражківку у Харківській області.

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Війська РФ силами підрозділів зі складу 6-ї та 20-ї загальновійськових армій, 1-ї танкової армії, балтійського та північного флотів готуються до відновлення наступу для спроби оточення сил ООС на Донбасі. Про це попереджає пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

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За даними командування, зараз окупанти зосереджують усі сили для наступальної операції на сході країни. Головна мета ЗС РФ – захоплення Донецької та Луганської областей за адміністративними кордонами.

Розвідка, як стверджують у Генштабі, фіксує передислокацію колон військової техніки територією Білорусі для завантаження на залізничні ешелони. Бойова авіація також перебазувалася з білоруських аеродромів на територію РФ.

Вторгнення Росії — ситуація на Донецькому напрямку

Військове командування попереджає, що ЗС Росії силами підрозділів зі складу 6-ї та 20-ї загальновійськових армій, 1-ї танкової армії, балтійського та північного флотів зосередило всі зусилля для відновлення наступу з метою оточити сили ООС на Донбасі.

"У напрямку Слов'янськ ворог намагається відновлювати наступальні дії. У напрямі Барвінкове має частковий успіх, просунувся на 7 км, взяв під контроль населений пункт Бражківка (Харківська область — ред.). Також силами батальйонної тактичної групи 1-го танкового полку наступав на населений пункт Сулігівка, успіху не мав. Для покращення руху військ на напрямі та забезпечення переправи через річку Сіверський Донець проводить роботи з відновлення мосту в Ізюмі", — йдеться в ранковому зведенні Генштабу.

Крім цього, окупанти намагаються взяти під контроль Попасну та Рубіжне у Луганській області, а також Маріуполь і Золоту Ниву в Донецькій. Під артилерійські обстріли протягом доби потрапили такі населені пункти:

Борівське (Луганська область);

Новолуганське (Донецька область);

Солодке (Донецька область);

Мар'їнка (Донецька область);

Золота Нива (Донецька область);

Маріуполь (Донецька область).

Штурмові дії, як повідомляють у Генштабі, окупанти проводили в районі населених пунктів Новотошківське, Нижнє, Попасна, Калинове, Степове, Рубіжне, Троїцьке, Новобахмутівка, Новоселівка, проте успіху ворог не досяг.

Вторгнення Росії — ситуація на Південнобузькому напрямку

Окупаційні війська за підтримки артилерії здійснили спробу захоплення населеного пункту Олександрівка на Херсонщині — операція частково успішна. У районі населених пунктів Любине, Мирне, Копані позиції ЗСУ атакували з артилерійських систем. Окрім цього, ЗС РФ обстріляли Миколаїв забороненими Женевськими конвенціями касетними снарядами, внаслідок чого загинули мирні жителі.

У Генштабі зазначають, що окупаційні підрозділи також зазнають серйозних втрат під час бойових дій.

"Є великі проблеми з комплектуванням бойових підрозділів і підрозділів забезпечення. Особовий склад противника деморалізовано, що призвело до збільшення кількості випадків дезертирства та відмов військовослужбовців ЗС РФ брати участь у війні на території України", — підсумували у пресслужбі відомства.

[ + – ] ЗС РФ готуються до спроби захоплення Донецької та Луганської областей, — Генштаб

Раніше Генштаб ЗСУ зазначав, що російські військовослужбовці, які повернулися з України після бойових дій, намагаються звільнитися зі служби.

Міноборони України повідомляло, що ЗС РФ спробують оточити підрозділи ЗСУ на Донбасі. Пріоритетною метою окупантів також залишається захоплення Харкова.