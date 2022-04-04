Армія РФ хоче оточити ЗСУ на Донбасі та захопити Харків, — Міноборони України (відео)
Окупанти ведуть розвідку безпілотниками в районі міста Барвінкове Харківської області, а також створюють запаси боєприпасів та готують лікарні до великої кількості поранених.
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Російські загарбники готуються оточити українських військових у зоні Операції Об'єднаних сил (ООС) та захопити Харків. Про це сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.
"Основні зусилля противник зосередив на підготовці для відновлення наступальних дій, щоб оточити угруповання ООС та заволодіти містом Харків", — зазначив він.
Противник посилює угруповання військ Західного та Південного військових округів у Слобожанському та Донецькому операційних районах перекиданням з інших військових округів та залученням підрозділів з мобілізаційного резерву, уточнив речник Міноборони.
За інформацією Мотузяника, ворог налагоджує маршрути логістичного забезпечення, створює запаси боєприпасів, ракет та паливно-мастильних матеріалів, а також готує медичні установи для прийому великої кількості поранених.
"Загалом, російські окупаційні війська проводять перегрупування та намагаються покращити тактичне становище на деяких напрямках півдня України", — додав військовий.
Росія продовжує застосовувати високоточне озброєння для знищення об'єктів критичної інфраструктури України, заявили в Міноборони.
РФ стягує війська — ситуація на Слобожанському напрямі
Ворог продовжує блокувати Харків та обстрілює місто з артилерії, повідомили в Міністерстві оборони України.
Армія РФ посилює протиповітряне прикриття важливих об'єктів у Бєлгороді та в районах зосередження військ на харківському напрямку. Окупанти проводять розвідку безпілотниками у районі міста Барвінкове Харківської області та намагаються відбудувати міст через річку Сіверський Донець.
Як зазначив Мотузяник, біля Ізюма неподалік села Бражківка ворог провів невдалу розвідку боєм і відійшов на раніше зайняті рубежі.
Російські військові 3 квітня обстріляли житловий квартал Харкова, загинуло 7 мирних жителів, ще 34 отримали поранення. Снаряди пошкодили близько десяти будинків та тролейбусне депо.
А 2 квітня обстріляли центр Харкова, парк культури та відпочинку ім. Горького.
Крім цього, 31 березня ЗС РФ влучили снарядом в підземний газопровід, без газу залишилися близько 34 тис. споживачів.