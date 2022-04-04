Армія РФ хоче оточити ЗСУ на Донбасі та захопити Харків, — Міноборони України (відео)

Окупанти ведуть розвідку безпілотниками в районі міста Барвінкове Харківської області, а також створюють запаси боєприпасів та готують лікарні до великої кількості поранених.

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Російські загарбники готуються оточити українських військових у зоні Операції Об'єднаних сил (ООС) та захопити Харків. Про це сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

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"Основні зусилля противник зосередив на підготовці для відновлення наступальних дій, щоб оточити угруповання ООС та заволодіти містом Харків", — зазначив він.

Противник посилює угруповання військ Західного та Південного військових округів у Слобожанському та Донецькому операційних районах перекиданням з інших військових округів та залученням підрозділів з мобілізаційного резерву, уточнив речник Міноборони.

За інформацією Мотузяника, ворог налагоджує маршрути логістичного забезпечення, створює запаси боєприпасів, ракет та паливно-мастильних матеріалів, а також готує медичні установи для прийому великої кількості поранених.

"Загалом, російські окупаційні війська проводять перегрупування та намагаються покращити тактичне становище на деяких напрямках півдня України", — додав військовий.

Росія продовжує застосовувати високоточне озброєння для знищення об'єктів критичної інфраструктури України, заявили в Міноборони.

РФ стягує війська — ситуація на Слобожанському напрямі

Ворог продовжує блокувати Харків та обстрілює місто з артилерії, повідомили в Міністерстві оборони України.

Армія РФ посилює протиповітряне прикриття важливих об'єктів у Бєлгороді та в районах зосередження військ на харківському напрямку. Окупанти проводять розвідку безпілотниками у районі міста Барвінкове Харківської області та намагаються відбудувати міст через річку Сіверський Донець.

Як зазначив Мотузяник, біля Ізюма неподалік села Бражківка ворог провів невдалу розвідку боєм і відійшов на раніше зайняті рубежі.

Російські військові 3 квітня обстріляли житловий квартал Харкова, загинуло 7 мирних жителів, ще 34 отримали поранення. Снаряди пошкодили близько десяти будинків та тролейбусне депо.

А 2 квітня обстріляли центр Харкова, парк культури та відпочинку ім. Горького.

Крім цього, 31 березня ЗС РФ влучили снарядом в підземний газопровід, без газу залишилися близько 34 тис. споживачів.